Most minden mérkőzés fontos

Remek sikert aratott a Bajnokok Ligájában itthon az Elverum ellen a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, amely megszerezte első pontjait a sorozatban. Sokáig nem pihenhetnek a Tisza-parti játékosok, mivel ma 19 órakor (tv: Duna World) már a Csurgót fogadják NB I.-es találkozón az újszegedi sportcsarnokban, zárt kapuk mögött.

A magyar bajnokságban ki­lenc, a Bajnokok Ligájában négy összecsapás maradt el az ősz folyamán a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának a koronavírus-járvány miatt. Ezen a héten viszont két meccs is vár a kékekre, csakúgy, mint az elmúlt héten. Most viszont kevesebb, mint 48 óra telik el a két találkozó között. Meggyőző második félidő után 36–27-es sikerrel csütörtökön 20 óra 10 perc körül örömükben jártak körtáncot az újszegedi sportcsarnokban Bodó Richárdék, ma 19 órakor pedig már újabb mérkőzésen érdekeltek.

– Nekünk most minden meccs fontos, hiszen nagyon sokat hagytunk ki, így a Csurgó ellen is szeretnénk egyet előrelépni. Péntektől már a szombati bajnokira készülünk, tudjuk, hogy nem adja majd olcsón a győzelmet az ellenfelünk, így komoly csatára számítok – nyilatkozta a klubhonlapon Marko Krivokapics másodedző.

Hat összecsapáson van túl ebben az idényben a MOL-PICK Szeged az NB I.-ben, természetesen mindet két ponttal zárta, így a második helyen áll a négy meccsel többet játszott Telekom Veszprém mögött. A mai ellenféllel, a Csurgóval szeptemberben már találkoztak a szegediek idegenben, akkor egy, a vártnál sokkal nehezebb mérkőzés végén 32–28-ra nyert a MOL-PICK.

Amennyiben Rosta Miklós pályára lép, 25. szegedi meccse az NB I.-ben. Az esetleges jubileumról egyetlen MOL-PICK Szeged-szurkoló sem marad le, hiszen a Duna World (hétvégén M4 Sport+) élőben közvetíti a találkozót.

Ez lesz a két csapat 36. találkozója a magyar bajnokságban. Harminchárom szegedi siker mellett egy-egy döntetlen és csurgói győzelem született. A Somogy megyei a tabella ötödik helyét foglalják el kilenc mérkőzés után. A címvédő, a Szeged és a Budakalász ellen vereséggel kezdtek, majd egy hónapos kényszerpihenő után az Orosházát és a Ceglédet legyőzték, a Balatonfüreddel pedig ikszeltek. Nem jelentett gondot számukra a Komló, valamint újból a Cegléd sem, legutóbb viszont a Ferencváros otthonában kétgólos vereséget szenvedtek.