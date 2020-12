Nem számítanak a sportolók

A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) igazgatótanácsa javasolja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (IOC), hogy a 2024-es párizsi nyári olimpia programján már ne szerepeljen női és férfi kajakban a legrövidebb táv, helyette az alig ismert extrém szlalom kap majd helyet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

További fontos változás, hogy kikerül a K2 és a C2 1000 méteres szám a programból, helyette a férfi párosoknak is 500 méteren rendezhetnek olimpiai döntőket.

Az ICF a változásokat elsősorban azzal indokolja, hogy a NOB az új sportágak (a Tokióban jövőre bemutatkozó falmászás, hullámlovaglás és gördeszka marad a francia fővárosban 2024-ben rendezendő esemény műsorán is, míg a breaktánc az olimpiák története során először bekerül) miatt a kajak-kenutól is elvett 12 olimpiai kvótát.

Az igazgatótanács saját állítása szerint most is egy olyan programot alkotott, hogy a lehető legtöbb versenyzőnek lehessen reális célja az olimpiai szereplés – állt az ICF legutóbbi hírlevelében, amelyről a Magyar Kajak-kenu Szövetség hivatalos oldala számolt be.

A női kenuban nem változik a program, női kajakban viszont Párizsban már nem lesz K1 200 méteres verseny, ahogy férfi kajakban sem – utóbbi például érzékenyen érintheti az NKM Szeged kajakosát, Birkás Balázst, aki ebben a számban, K1 200 méteren kétszeres U23-as világbajnok volt.

A férfiaknál megszűnik kajak és kenu párosban is az 1000 méteres táv, helyette K2-ben és C2-ben 500 méteren rendeznek ötkarikás futamokat.

Az új program az ICF szerint a versenyzőket arra ösztönzi, hogy akár több számban is megcélozzák az olimpiai szereplést. Valószínűleg abból indulnak ki, hogy férfi kajakban ugyanazon a távon rendezik majd a páros és négyes futamokat, míg a női kajakosoknál minden versenyző csak az 500 méteres távra fog felkészülni.

Jórészt a sportágat érintő kvótaszámcsökkentéssel indokolta múlt heti döntését is az ICF igazgatótanácsa, amikor kiderült, hogy a gyorsasági szakág programjából kikerülő két olimpiai szám helyett az extrém szlalom programba vételét javasolják a NOB-nak.

A döntés nagy vihart kavart a sportágon belül, azóta egy tiltakozó felhívás és egy petíció is elterjedt a közösségi oldalakon, de úgy tűnik, ezeknek sem volt hatása a nemzetközi szövetségre. Az ICF az új olimpiai programra vonatkozó javaslatát tegnap terjesztette a NOB illetékesei elé.