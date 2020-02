Olasz Anna jobban indítaná a szezont

Válogatott klubtársaival háromhetes edzőtábort teljesített Olasz Anna a Kanári-szigeteken, a Haász SZUE versenyzője most már Szegeden készül az olimpiai kvalifikációra. Először azonban az Európa-bajnokságra kell kijutni, a kontinensviadalra a hétvégi, dohai világkupa vezet.

– A világkupa hétvégi, dohai állomása dönt a budapesti rendezésű Európa-bajnokság magyar keretéről, de ha jól sejtem, a most induló szezonban nem ez a kérdés van középpontban.

– Mivel a Lupa-tó ad otthont a kontinensviadalnak, lesz plusz motiváció, de tény, hogy számomra nem az Eb lesz majd a fő verseny, hiszen tíz nappal később lesz az olimpiai kvalifikációs verseny. Mindent az utóbbi megmérettetésnek rendelek alá. Az Eb-re jutás kiharcolása ettől még persze fontos lesz.

– Mit vár magától a dohai világkupán?

– Szokás szerint ez a verseny lesz az év első erőfelmérője, ami számomra most különösen fontos, hiszen az esztendőket hagyományosan gyengébben kezdem, mint elvárom magamtól. Idén szeretnék jobban startolni, mint szoktam, hiszen három hónap múlva már csúcsformában kell lennem.

– Milyen volt az edzőtábor a Kanári-szigeteken?

– Kiválóan sikerült, remek formában érzem magam, ahogy a szegedi klubtársaim is. Gyönyörű környezetben készültünk, a helyi edzőközpont talán a legjobb, amelyben eddig dolgoztam. Minden adott volt a tökéletes munkához. Ilyenkor Thaiföldön szoktunk edzőtáborozni, de mindig jó új helyeket kipróbálni, ráadásul a Kanári-szigeteken éjszakánként kellemesebb az időjárás, esténként lehűl egy kicsit a levegő. Kilencven százalékban fantasztikus volt az időjárás, így csak a tréningekre kellett koncentrálnunk. Nem feltétlen teljesítünk ilyenkor több kilométert edzésenként, mint szoktunk, inkább az intenzitás komolyabb, illetve hetente egy úszó- és két kondiedzéssel van több, mint szokott. Több erős úszásunk volt, és a kiegészítő gyakorlatok is jók voltak, mint például a medicinlabdás edzések vagy a jóga, ami ilyen környezetben nagyszerű élmény is.