Strandhangulatú edzőmérkőzést vívott a Szeged és a Szentes – Galéria

Olyan körítéssel játszott egymással edzőmérkőzést a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat és a Metalcom Szentes, ami gyönyörűvé teszi ezt a sportágat: nyáron, nyitott uszodában, strandhangulatban. Ízelítőt kaptunk a július végi kupaforduló életérzéséből.

28 fok, szikrázó napsütés, nyitott uszoda, strandoló szurkolók – erről szól a vízilabda! Ilyen körítés mellett játszott csütörtök délelőtt a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat és a Metalcom Szentes egymás elleni edzőmérkőzést. Egy kis ízelítőt kaptunk abból, milyen lesz július végén szegedi magyar kupa találkozókon drukkolni. Erről kellene szólnia ennek a sportágnak, a pólónak óriási reklám lesz a nyári tétmérkőzések sora, az más kérdés, hogy utána a bajnokság nagyját ismét zárt uszodákban nézhetjük…

– Sajnos érzem a járvány miatti kényszerszünetet, a technika lassan jön vissza, ezért is örülök az ilyen meccseknek – mondta Somogyi Balázs a parton, még a tét nélküli megyei derbi előtt. A csapatkapitány hozzátette: a kommunikáció szempontjából is örül, hogy teljesen magyar lett a Kurca-parti keret.

– Ezt a hangulatot nem lehet megunni, imádom Szegedet – Sánta Dániel vette át a szót, aki egy miskolci és két egri szezon után tért vissza a Tisza-partra. Még vízbe csobbanás előtt Molnár Dáviddal is tudtunk beszélni, a szegedi kapus hangsúlyozta: keményebb az alapozás mint, tavaly, de így még gyorsabb és fordulékonyabb lehet a csapata.

Ahhoz képest, hogy hétköznap délelőtt rendezték a meccset, ötven szurkoló figyelt a parton, ebből is látszik, hogy komoly igény lenne a nyári bajnoki szezonokra. Látszott, hogy az új fiúk is kezdenek beilleszkedni, a szentesiek BL-győztes igazolása, Fülöp Bence bombagóllal jelentkezett, a szegedieknél pedig Kiss Csaba volt nagyon feltűnő, hiszen az érkezőnek és a saját nevelésű tehetségeknek is sokat magyarázott, Szabó Zoltán jobb kezeként működött. Nem kell sokat várni az újabb strandhangulatú pólóderbire, jövő hét pénteken 10.30-tól a Miskolc együttesét fogadja a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat.

– Fegyelmezettséget és türelmet vártam el a srácoktól, gondolkodásban is fel kellett pörögni, voltak biztató jelek – szögezte le Szabó Zoltán.

– Örülünk, hogy a Szeged megtartotta OB I-es tagságát. Remek a kapcsolat a két Csongrád-Csanád megyei klub között, lesznek még ilyen edzőmérkőzések. Szükség is van minél több ilyen alkalomra, hiszen sok új játékost kell beépítenünk, így a kupa is komolyan szolgálja majd a felkészülésünket a bajnokságra – magyarázta Pellei Csaba.