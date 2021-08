Vasárnap 19 órától a labdarúgó NB II.-ben: Szeged-Csanád GA–Tiszakécske

Nincs sok idő a szomorkodásra az első vereség után, vasárnap 19 órától máris lehet javítani: a labdarúgó NB II. 5. fordulójában holnap a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Tiszakécskét fogadja a Szent Gellért Fórumban.

Előbb vagy utóbb ennek is be kellett következnie. Nyilván jobb később, mint hamarabb, ám ismerve a labdarúgó NB II. húszcsapatos lebonyolítási rendszerét, egy vereség még egyáltalán nem a világ.Ami biztos, a Szeged-Csanád GA az előző két szezonnál sokkal jobban kezdte a bajnokságot, hiszen négy forduló után hét ponttal áll – a tabella éppen azon részén, ahova előzetesen Dragan Vukmir és a szakmai stáb „belőtte” a csapatot. Mert valljuk be, ez a keret még nem áll készen arra, hogy a bajnoki címért harcoljon. Hiába a kezdeti hét pont, azért a valós erőviszonyok alapján inkább a 6–10. hely egyikére érkezhet oda a Szeged.

– A küzdéssel nem volt probléma, de a mutatott játékkal nem voltam elégedett – nyilatkozta a vezetőedző, Dragan Vukmir a tatabányai meccs után, amelyen a Dorog egyetlen épkézláb támadása révén megszerezte a győztes gólt. Maga a meccs nem volt túl magas színvonalú, az albérletben játszó házigazdák már az első perctől húzták az időt, azaz nekik a gól nélküli eredmény is jó lett volna. Ehhez képest pontosan az jött be, amit ők szerettek volna: egy veszélyes akció elég volt a sikerükhöz. A Szeged nem tudott mit kezdeni ezzel a hozzáállással, a saját kapuja elé behúzódó ellenféllel.

És bizony vasárnap 19 órától az ötödik fordulóban teljesen hasonló mentalitású ellenfél vár Germánékra.

Az újonc Tiszakécske eddig csak egy pontot szerzett, így nem csoda, ha a hírek szerint Nagy Sándor vezetőedző lemondott. Így ha minden igaz, új szakember vezetésével érkezik Szegedre a Bács-Kiskun megyei alakulat, ez pedig mindig új motivációt ad a keretnek.

Mindegy, hogyan, de a lényeg úgy is az, hogy a Szeged javítson, és megszerezze a három pontot. A vendégeknél több ismerős is található: a csapatkapitányuk az a Horváth Attila, aki 2016 és 2018 között volt szegedi játékos. Illetve a szegedi származású támadó, Zádori Krisztián is a tiszakécskei csapatot erősíti.

Dragan Vukmir nem számíthat Vári Barnabás és Daru Bence mellett a Tatabányán kiállított Temesvári Attila játékára sem, így minden bizonnyal Pejovic lesz Tóth Gábor társa a védelem közepén. Az biztos, hogy a türelem fontos tényező lesz játékos és szurkoló részéről is.