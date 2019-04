Jöhet a kupadöntő: Batik Bence újra finálét játszhat

Négy éve ünnepelt. Fotó: fradi.hu

Az elődöntőkben nem született meglepetés, mindkét ágon egyaránt az esélyesebbnek vélt együttes jutott tovább, így a Debrecent legyőző Videoton, valamint a másodosztályúként is a legjobb négyig eljutott Soroksárt búcsúztató Budapest Honvéd játszhat a trófeáért a Groupama Arénában a május 25-én esedékes döntőben.Ezáltal szegedi vonatkozása is lesz a kupadöntőnek, hiszen a kispestiek védője, Batik Bence is ott lehet a fináléban. A 25 éves védő négy éve már a magasba emelhette a kupát, és érdekesség, hogy ezúttal ugyanúgy a Mol Vidi FC lesz az ellenfele, mint a 2015-ös döntőben: igaz, akkor még a Ferencvárost erősítette Batik Bence. Sőt, azon a meccsen gólt is szerzett, így tevékeny része volt csapata kupagyőzelmének.Ami a döntőig vezető utat illeti, a Szeged-Grosics Akadémia korábbi edzője, Supka Attila által vezetett Honvéd nem panaszkodhatott a sorsolásra, hiszen úgy jutott el a döntőig, hogy nem kellett játszania élvonalbeli csapattal. A Vidinek ellenben keményebb út jutott, hiszen Marko Nikolics csapata a negyeddöntőben éppen a nagy rivális Ferencvárost győzte le oda-vissza, majd következett a Debrecen elleni elődöntő.A Honvéd korábban hétszer (legutóbb éppen tíz éve) nyerte meg a kupát, míg a székesfehérvári csapat története során egyszer győzött a magyar kupában.