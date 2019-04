Két szentesi vízilabdázó a válogatott előkapujánál: György és Pellei a fővárosban edzett

A nemzeti csapattal készült a szentesi kapus. Fotó: Vidovics Ferenc

Két nap, négy edzés. A Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapat két játékosának, György Dávidnak és Pellei Franknak sűrűre sikeredtek a hónap első napjai. A magyar B válogatottal, vagyis a nyári nápolyi Universiadéra készülő csapattal tréningeztek hétfőn és kedden.– Hasznos, de nagyon fárasztó két napon vagyunk túl. Teljesen más munkát végeztünk el, mint a kluboknál, mindenki nagyon motiváltan dolgozott végig. Elfáradtam, de elképesztően élveztem az összetartást – árulta el lapunk érdeklődésére György Dávid, a szentesiek kapusa.A B csapatbeli tagság az A válogatottság előkapuja, ezt erősíti, hogy a felnőttek által gyakorolt figurákat, taktikát gyakorolták, valamint a szakmai munkát felügyelte Märcz Tamás is, sőt, utasításokat is adott.– Előttünk edzett az A csapat, így a tréningjeinken végig jelen volt a szövetségi kapitány. Ő is adott nekünk taktikai utasításokat, de az edzőnk Horváth János, a KSI trénere volt, aki már a hatodik Universiadéjára készül – avatott be a hálóőr, aki elmondása szerint sok hasznos tapasztalattal gazdagodott. Reméli, júniusban is együtt készülhet ő és Pellei Frank majd a csapattal, mert az azt jelentené, hogy bekerültek a szűk keretbe.