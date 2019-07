Kíméletlen volt az FTC: idegenben is legyőzte a Ludogorecet

Ludogorec–Ferencváros 2–3 (1–2)

Razgrad, Ludogorec Arena, 8000 néző. Vezette: Vezette: Donatas Rumsas (litván).

Ludogorec: Renan – Ikoko (Cicinho, 64.), Terziev, Moti, Nedjalkov, Góralski, Djakov, Jorge Intima, Marcelinho (Biton, 64.), Tchibota, Swierczok (Keserü, a szünetben). Vezetőedző: Sztojcso Sztoev.

FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Heister, Ihnatenko (Sigér, 57.), Haratin, Zubkov, Skvarka, Nguen (Varga, 61.), Priskin (Lanzafame, 73.). Vezetőedző: Szerhij Rebrov.

Gólszerzők: Terziev (24.), Heister (69., öngól), ill. Haratin (17.), Skvarka (21.), Nguen (48.).

Továbbjutott: a Ferencváros, 5–3-as összesítéssel.

Remekül kezdett a Bajnokok Li­­gája-selejtező első fordulójának visszavágóján a Ferencváros Razgradban. A 2–1-es hazai siker után nem várt könnyű meccs a bolgár bajnok otthonában a Fradira, ám bő negyed óra elteltével a zöld-fehérek megszerezték az oly fontos idegenben lőtt gólt, mi­­után egy szögletet Haratin fejelt be a hazaiak kapujába. Nem sokkal később már azt hihettük, a továbbjutás küszöbén a Fradi, ugyanis a Ludogorec védelmének határozatlanságát használta ki Skvarka, az odavágón pazarul futballozó Zubkov harciasságának köszönhetően ezúttal gólpasszal jelentkezett az ukrán légiós – a kétgólos előny pedig azt jelentette, a bolgároknak már négyet kellett lőni ahhoz, hogy ők jussanak a következő körbe.Azonban hamar fordult, pontosabban fordulhatott volna a kocka: Terziev is egy szöglet után volt eredményes, majd Lovrencsics rántotta le ellenfelét a tizenhatoson belül, így egyenlítési lehetőség előtt állt a Ludo­gorec. Swierczok talán túlzott magabiztossága azonban visszaütött, ugyanis a csatár a cseh Panenka legendás mozdulatát szerette volna másolni a tizenegyesnél, viszont az alábökött labdát Dibusz Dénes kiütötte a léc alól.Lélektanilag roppant fontos pillanatban jött Nguen újabb gólja: azt követően, hogy az első mérkőzésen is betalált, a norvég légiós most balról in­dulva cselezett befelé, és ha kis szerencsével is, de eltekerte a labdát a hosszúba, így újra kettővel vezetett a Fradi. A zöldek remekül éltek az adódó gólszerzési lehetőségeikkel, és minden apró hibát azonnal góllal tudtak büntetni. Heister balszerencsés öngóljával húsz perccel a vége előtt ugyan is­­mét visszajött egyre a Ludo­gorec, ám a hátralévő időszakban három további gól kellett volna ahhoz, hogy búcsúzzon a BL-től a Ferencváros.Nem csupán az idő dolgo­zott a magyar bajnoknak, ha­­nem Cosmin Moti is, mivel a Ludo­gorec román védője a hajrában teljesen felesleges mozdulattal kiállíttatta magát. Innen már nem engedték ki a kezükből a meccset Priskin Tamásék, és ket­­tős győzelemmel jutottak to­­vább a Bajnokok Ligájában.Szerhij Rebrov csapatára így a selejtezősorozat következő fordulójában a máltai Valletta vár.