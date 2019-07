Kiss Gergely: "élményszámba megy a társaim tudása" - Alázatról és életre szóló derbikről is mesélt az olimpiai bajnok

Alázat, tudás. Kiss Gergely örömmel népszerűsítette Hódmezővásárhelyen is a vízilabdát. Fotó: Kuklis István

– Örülünk, ha a Dél-Alföldön tudjuk népszerűsíteni a sportágat és szórakoztatni a szurkolókat, hiszen ez a régió mindig is fontos bázisa volt a magyar vízilabdának. Persze bárhol és bármikor óriási élmény a fiúkkal játszani, hiszen egy olyan generációról van szó, amely huszonegy olimpiai bajnokot adott az országnak. Páratlannak számít ez a széria, és nem csak az eredmények, hanem azért is, mert élményszámba megy a társaim tudása az alázatról és az egymásért való játékról. Érteni és szeretni kell a vízilabdát, ha annyi gólt akar egy csapat szerezni, mint mi most tettük. Még lesz négy meccsünk ezen a nyáron, hiszen Révfülöpre és a Duna Arénába is meghívtak minket, utóbbi helyszínen a 2000-es olimpiai döntő visszavágóját is megrendezik az oroszok ellen, már most izgatottan várjuk.– Ezen a hódmezővásárhelyi meccsen is éreztük, hogy nagy szeretettel fogadnak minket, és mindig hálásan köszönik a lehetőséget. Azt mondták, életük egyik legszebb meccse volt. Minden tiszteletet megérdemelnek, hogy munka mellett is rendszeresen űzik a sportágat. A közönség kiszolgálása is nagyon fontos ilyenkor, hogy fesztivál hangulatban láthassanak minket. Korábbi ellenfeleink is hasonlóan tekintenek ezekre a derbikre, hiszen ők egy-két évtized után ilyenkor újra átélhetik, milyen érzés több ezer ember előtt játszani, mondjuk egy olyan impozáns helyen, mint a Duna Aréna. Az oroszok remek ellenfeleink voltak akkoriban, nagyon tiszteltük egymást, jó viszonyban voltak a csapatok, így nagy élmény lesz több mint ötezer drukker előtt újra egymás ellen játszani.– Nem tudom pontosan, de már a karrierem végét járom. A következő szezonban is számíthat rám a Honvéd az OB I-es bajnokikon. Beugrom, ha kell, de inkább arra helyezem a hangsúlyt, hogy a fiatalokkal hetente legalább háromszor edzeni tudjak, átadhassam a tapasztalatomat az új generációnak.