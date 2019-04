Megyeegy: Ötször köszönt be K. Tóth - Fotók

Ifjúságiak, A csoport

25. forduló: SZEAC–Tiszasziget 0–11, gólszerzők: Rutai (4), Rádi (2), Fekete-Nagy (2), Skribek, Tóth M., Pap R. DAFC Szeged–UTC 7–0, gsz.: Gyukics (3), Fábián (3), Szűcs G. Csongrád–Algyő 4–4, gsz.: Megyeri, Szőrfi, Farkas M., Szántai-Kis, ill. Balogh Á. (2), Molnár G., Dancsik. FK Szeged–HFC 1–1, gsz.: Malecz, ill. Rostás. Kistelek–Szentes 1–6, gsz.: Tóth M., ill. Smiák (3),

A hétvégi program

26. forduló, szombat, 17 óra: Tiszasziget–SZVSE, Zsombó–Makó II., Kiskundorozsma–Röszke, HFC II.–Szőreg, Algyő–FK 1899 Szeged, UTC–Csongrád, Székkutas–Bordány.

Bordány, 150 néző.Maurer János – kiválóan (Kovács A., Barta).Vasas 8 – Kis L. 8, Nagy Torma 8 (Virág –), Molnár D. 8, Sólya 8, Balázs 8, Lőrinc 8 (Kozma –), Bábi 8, Popovics 8 (Fodor B. 7), K. Tóth 10 (Molnár B. –), Tóth A. 8.Tóth János.Rozs E. 5 – Bálint V. 5 (Lajkó 5), Rescsik 5, Gajdó 5, Kószó 5, Törköly 5 (Zetkó –), Gyuris D. 5 (Tóth O. –), Rozs Á. 5, Németh T. 5 (Mocsári D. 5), ifj. Mihálffy Zs. 5, Molnár B. 5.Mihálffy Zsolt.K. Tóth (26., 35., 64., 68., 77.), Popovics M. (30.), ill. Rozs Á. (73.).– Az egész csapat élvezte a mérkőzést. K. Tóth Gyula öt góljához külön gratulálunk.– Ismét csak arra lehetünk büszkék, hogy az utolsó előtti helyezett csapatunkat legyőzők óriási csatakiáltások közepette húsz percig verik a saját öltözőjük ajtaját örömükben.A mérkőzés hőse az öt gólt szerző K. Tóth Gyula volt, akivel nem bírtak a vendégek, rajta kívül még a büntetőt értékesítő Popovics Marcell volt eredményes a hazaiknál.Szeged, SZVSE-stadion, 100 néző.Baráth Gábor – jól (Fülöp J., Friebert).Csanádi D. 7 – Vastag 9, Pócs D. 9 (Kormányos 9), Csanádi I. 9, Hatvani J. 9 (Kelemen –), Végh 9, Szabó D. 9, Albert – (Csamangó 9), Szilágyi 9 (Péter –), Seres 9, Fülöp 9.Kelemen Balázs.Berta 6 – Zsömbörgi 6, Szántó 6, Török 6 (Deák 6), Péczely 6, Kasza 6, Sós 6, Nyíri 6 (Szatmári 6), Valach 6 (Maslac 6), Kiss P. 6, Koncz 6.Pálfy Zoltán.Albert (2.), Hatvani J. (6., 17., 31.), Szabó D. (36., 70., 85.), Vastag (47.), Szilágyi (49.), Fülöp (89., 11-esből).– Szép gólokat szereztünk, ismét igazi csapatként funkcionáltunk. Ezt a szintet próbáljuk tartani.– Tudtuk, hogy erre számíthatunk, miután mindhárom kapusunk sérült volt. A kezdőnkben két megyenégyes és három ifista játékos volt. Próbáltuk elhalasztani a meccset emiatt, de ebbe nem ment bele ellenfelünk. Az eredmény ellenére emelt fővel távozunk. Köszönöm játékosaim küzdését, és gratulálok a csapatomnak!Csongrád, 250 néző.Csöngető Endre – kiválóan (Barta, Kiss R.).Verebélyi 5–Bodor 5, Koncz 5, Mészáros 5, Orovecz 5 (Lévai 5), Vitos 5, Juhász 5 (Somodi –), Kiss 5 (Berkes –), Rakonczai 5, Borda 5, Sarusi 5 (Sándor 5)Keller Mihály.Révész 6–Mészáros 6,5, Belanka 6,5, Szélpál 6,5, Daróczi 6,5 (Jernei –), Pénzváltó 6,5 (Bozsóki 6,5), Szil 6,5, Molnár Sz. 6, Lajkó 6 (Varga –), Kovács 6 (Tóth 6,5), Hatvani I. 7.Sebők László.– Az utolsó percig küzdöttünk, de csak ennyire futotta. Nehéz az ilyen mérkőzés után bármit is mondani még úgy is, hogy az ellenfél megérdemelten nyert.– A kötelező győzelmek néha a legnehezebbek. Az első félidőben kimaradtak a lehetőségeink, a szünet után sikerült betalálni, így sima mérkőzésen megérdemelten győztünk.Röszke, 100 néző.Dobai János – jól (Brezovai, Török).Fodor 7,5 – Zsilák M. 8, Zsilák T. 7,5, Szűcs D. 8, Fehér 7,5 (Mulati –), Szalma 8, Papdi Cs. 7,5 (Ördög –), Szücs Sz. 8, Tanács R. 7,5, Ördögh K. 8, Márki 7,5 (Papdi Sz. 7,5).Pördi Péter.Nagy M. 5– Huszár 5, Kis D. 5, Miklós 5, Szabó I. 5, Kovács R. 5, Bujáki 5 (Badi 5), Kis Á. 5, Szántó 5, Gyöngyösi 5 (Paku 5), Daraki (Godó –).Horváth Zoltán.Szalma (8., 58., 11-esből), Fehér (10.), Szűcs D. (75., 87.).– Az esélyeknek megfelelően és esélyeshez méltón kezdtük a mérkőzést, és gyorsan kétgólos előnyre tettünk szert. Utána egy kicsit megzavart minket az előny, a félidőben viszont rendeztük a sorokat, és biztosan nyertük a meccset.– Sajnos tíz perc alatt leromboltuk, amit az elmúlt három meccsen felépítettünk. Emelt fővel megyünk tovább, és hiszem, hogy sikerül bennmaradnunk.Makó, 100 néző.Kőhalmi Attila – közepesen (Gera, Szűcs I.).Köteles 5 – Vajna 5 (Palotás 5), Graur 5, Horváth K. 6, Kardos 5, Herczeg 5, Bartucz 6, Megyesi 5, Posztós 5, László 5, Bány 5 (Szilvási 5).Krucsó Ákos.Kotvics-Varga 7 – Vincze 6,5, Légrádi 6, Lőrincz 7, Szabó L. 6, Kovács N. 6 (Pölös –), Prozlik 7 (Szeles –), Bertók G. 6, Paczali 6 (Lekrinszki 6), Lázár 6, Juhász Cs. 6.Némethy László.Vincze (64.).– A mérkőzés első tizenöt percében eldönthettük volna a meccset, hiszen négy nagy helyzetünk volt. A második félidőre taktikailag és mentálisan is szétestünk.– Számunkra nehezen indult a mérkőzés, de a második félidőben több helyzetet dolgoztunk ki, és úgy érzem, megérdemelten nyertünk.Szeged-Szőreg, 80 néző.Kis Máté – közepesen (Szalai, Bereczki).Vígh 6,5 – Faragó 4,5, Németh 5,5, Vér 5, Nagy Ba. 4 (Nagy Be. –), Faragó Z. 4,5 (Fekete), Bartos 4,5, Fátyol 5, Táncos 5, Néma 5, Dongó 5,5.Kiss Máté.Ábrahám 6 – Kiss A. 7, Farkas F. 6,5 (Géczi 6,5), Molnár K. 7, Papp N. 6,5 (Farkas Á. –), Marjanucz 7, Szecskó 6,5, Ottlik 6,5 (Cseh –), Rudisch 6,5, Puskás 6,5, Szilágyi Zs. 6 (Csamangó –).Szabó Zsolt.Puskás (33., 11-esből)– Dolgozunk tovább, nem adjuk fel.– Az első félidőben eldönthettük volna a meccset, de nem tettük. A másodikban kiszenvedtük a végül megérdemelt győzelmet.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Virág András – jól (Soós, Bereczki).Kurucsai 5 – Szélpál 5, Mucsi 5, Makai 4 (Marozsi –), Lengyel 4, Szalai 4, Gyurkovics 5, Imre 6 (Hegyesi –), Rangos 4 (Varga Z. –), Simai 5, Palócz 5.Hüvös Gábor.Varga G. 6 – Gyuris 6, Kiss R. 6 (Pálinkó –), Dér 6, Bartyik R. 6, Mohácsi 6 (Balog K. –), Szőke 7, Rácz D. 6 (Bürgés 6), Győrfi 7, Rau 7, Gyüre 6 (Perpauer –).Vinnai István.Imre (48., 11-esből), Gyurkovics (54.), ill. Bartyik R. (2.), Győrfi (14., 28.), Bürgés (69.), Gyuris (76.).– A második félidőben egy rövid időre visszajöttünk a mérkőzésbe. Bátrabban támadtunk, kis híján kiegyenlítettünk, de a mérkőzés képe alapján igazságos eredmény született.– Az első félidő jó játéka után a másodikban leeresztettünk, de végül megérdemelt győzelmet arattunk.1. Tiszasziget 23 18 3 2 73 – 12 572. Algyő 23 17 2 4 52 – 16 533. SZVSE 24 15 4 5 69 – 24 494. Röszke 23 15 0 8 50 – 29 455. Bordány 24 14 2 8 55 – 30 446. Kiskundorozsma 23 13 1 9 32 – 27 407. Szentes 24 11 4 9 30 – 30 378. HFC II. 23 10 2 11 46 – 50 329. Szőreg 23 9 5 9 33 – 29 3210. Csongrád 23 10 1 12 30 – 39 3111. Makó II. 24 6 6 12 28 – 42 2412. UTC 23 6 3 14 30 – 61 2113. Székkutas 23 4 4 15 31 – 75 1614. Zsombó 24 3 3 18 25 – 68 1215. FK 1899 Szeged 23 2 4 17 21 – 73 101. HFC 23 19 2 2 123 – 26 592. Szentes 23 19 2 2 119 – 22 593. DAFC Szeged 23 19 1 3 111 – 21 584. Tiszasziget 24 17 1 6 139 – 49 525. Kiskundorozsma 24 12 5 7 64 – 37 416. Bordány 23 11 1 11 66 – 56 347. Csongrád 22 10 3 9 59 – 51 338. Kistelek 22 8 2 12 50 – 77 269. UTC 23 8 1 14 36 – 101 2510. Algyő 23 7 4 12 65 – 82 2511. FK Szeged 23 6 6 11 35 – 44 2411. MUFC* 23 7 3 13 58 – 77 2313. Zsombó 23 7 0 16 29 – 107 2114. L.IT SZEAC 22 4 2 16 21 – 118 1415. Mindszent 23 1 1 21 27 – 134 4