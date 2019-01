Milyen lesz az új röplabdacsarnok? - aki válaszol: Dávid Tibor, a Szegedi RSE ügyvezetője

250 szegedi sportol az SZRSE-nél. Fotó: Kocsis Alíz

– Két helyszínen több mint 400 gyermek játszott a tornán, ennek egy része az U13-as bajnokság szegedi fordulója részeként, de az U11-eseknek ez ritka lehetőség. Utóbbi korosztálynak mi rendezzük a legnagyobb hazai tornát, az utánpótlás szempontjából így fontos szerepet tölt be. Ez alkalommal idő előtt le kellett zárni a nevezést, mert nem bírtunk volna több csapatot fogadni.– Fantasztikus tanár volt, a sport szeretetét adta át, szívvel-lélekkel dolgozott. Egy testnevelésóra végén még leült a zsámolyra, mi körbeültük, és olyan sztorikat mesélt, amelyekből sokat lehetett tanulni. Az ő szellemiségét akarjuk továbbvinni, hiszen az alapító tagokat is ő nevelte, nélküle a klubunk sem létezne. Pécsett élő fia, Csaba mindig ellátogat hozzánk erre a tornára, és büszke erre a hagyományra.– A tervek már szinte véglegesek, az önkormányzattal folyamatosan tárgyalunk az építkezés indításáról. A Deák Ferenc Gimnázium, a Gedói Általános Iskola és a Krúdy Gyula Szakközépiskola közös udvarára megálmodott multifunkciós csarnok 500 fős lelátóval rendelkezne, amely 1500 főig bővíthető. A tervek szerint 4 nagypálya vagy 5 darab U13-as méretű pálya férne el rajta egyszerre. Ezenfelül egy tornaterem és egy konditerem is helyet kapna, valamint egy kis szállás, ahol egy-két csapatot el tudunk helyezni. Természetesen nagy létszámú rendezvények befogadására is alkalmas lenne a helyszín, így az önkormányzat is ki tudná használni a létesítményt. Az idő sürget minket, hiszen egyre több olyan sporteseményt rendezünk, amelyen a jelenleginél több csapatnak is lehetőséget adnánk a versenyzésre, idén például az U13-as bajnokság döntőjét is mi rendezzük. Reméljük, hogy mielőbb elindulhat az építkezés.