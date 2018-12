Nagy Péter Billynél hangolt Katarra

A fárasztó időszak végén kellett egy kis pihenő, így Nagy Péter ellátogatott Tari Balázs sportmasszőrhöz, azaz Billyhez, aki az általa kitalált erőteljes masszázsformával, a Billy Masszázzsal több olimpiai, világ- és Európa-bajnok élsportoló regenerációját segíti.Módszere hatékony a feszültté vált izmok lazításában, gyorsítja az izomszöveti sérülésekből való felépülést, csökkenti az ízületi és gyulladásos fájdalmakat, valamint erősebben dolgozza meg az izmokat, mint más masszázsfajták, ezáltal eléri a mélyebben fekvő szöveteket.Nem véletlen, hogy rendszeres vendég nála többek között Sárközi Róbert, Magyarország első ketrecharcosa, Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózó, MMA- és grapplingvilágbajnok vagy éppen Jéri Tamás világbajnok agyaggalamblövő. Most pedig Nagy Péter került sorra.– Hú, ez kemény volt – mondta az Eb-bronzérmes súlyemelő.Leginkább a jobb lábszáránál voltak fájdalmai, azt a részt alaposan „rendbe kellett tenni". Hiába van szó kőkemény sportolóról, a kezelés alatt néha ő is felszisszent, és megkapaszkodott az ágy szélében.– Habár alapvetően nem szeretem a kemény gyúrást, ez jólesett, egyből utána felszabadult érzésem volt. A fájdalmas pontokat muszáj kikezelni, hogy ne az edzésen, versenyen okozzanak gondot. Egyszer a térdem miatt kellett kihagynom egy időszakot, pedig az alapvető probléma a fenekemnél volt egy izomcsomóval, az okozta a nagyobb bajt – mesélte.A kezelés a lábak mellett a karokra irányult, nem meglepő, hogy egy súlyemelőnél ezek a leginkább megterhelt részek.– Masszázs után sosem edzem, hagyok egy pihenőt az izmoknak. Most is ezt tettem, azonban kicsivel utána ismét munkába álltam, december végén még lesz egy fontos versenyem Katarban. Már zajlik az olimpiai kvalifikációs időszak, és mivel szeretnék ott lenni 2012 és 2016 után 2020-ban is az ötkarikás játékokon, ezek fontos megmérettetések – tette hozzá.