Négy hét Dél-Afrikában: szerencsésen megérkezett a meleg vízi edzőtáborba a kajakos csoport

Edző és csapata. Hüvös Viktor (balról), Nádas Bence, Birkás Balázs, Kuli István és Szendy Márk.

Fotó: NKM Szeged

23 Celsius-fokos közép-, 28 Celsius-fokos maximális átlaghőmérséklet. Nem meleg, nem is hideg – ideális. Legalábbis ahhoz, amire az NKM Szeged kajakosainak szükségük van.A Hüvös Gábor edző vezette csapat ugyanis nem nyaralni érkezett a Dél-Afrika északnyugati részén lévő, tulajdonképpen Pretoria külsőnek titulálható Roodeplaatba, hanem a téli felkészülés fontos állomásaként meleg vízi edzőtáborba.Az NKM Szeged négyfős különítménye, Birkás Balázs, Nádas Bence, Kuli István és Szendy Márk mellett az Angyalföldi VSE-ből Dudás Miklós és a honvédos Tótka Sándor is tagja a csapatnak, amely vasárnap este szerencsésen megérkezett.– Minden rendben volt az utazással, tegnap pedig már két edzés is szerepelt a programban – nyilatkozta lapunknak Birkás Balázs.– A szállás kiváló, az időjárás is az, úgyhogy remek körülmények között kezdődhetett a vízi munka.A csoport helyzetét, a szabadidő eltöltését megkönnyítheti, a változatosságot elősegítheti, hogy a 750 ezres (külvárosokkal együtt közel 3 milliós) Pretoria nagyjából 30, Dél-Afrika fővárosa, Johannesburg pedig nagyjából 70-80 kilométerre található a bázisuktól.A felnőtt kajakosok után vasárnap Vécsi Viktor irányításával a kenus Bodonyi András és Kiss Tamás, míg Simon Miklós vezetésével a kajakos Kárász Anna is útra kel – éppen oda, ahol Birkásék is tartózkodnak. A kenusok április 5-én, a női kajakos csoport április 14-én tér vissza Magyarországra. Rajtuk kívül még külföldön készülhetnek a női kenusok is, mégpedig március 13-ától Japánban.