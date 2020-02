A Houston két ásza hozta a meccset a Boston ellen (videó)

A texasi együttes két sztárja a csapat 116 pontjából 78-at szerzett, előbbi 42-vel, utóbbi 36-tal zárt.

Harden & Russ combine for 78 points in the @HoustonRockets W! 🚀 @JHarden13 : 42 PTS, 8 REB, 7 AST @russwest44 : 36 PTS, 10 REB, 5 AST pic.twitter.com/oomwywW9cT

A meccsen a Boston egészen a hajráig jól tartotta magát, öt és fél perccel a vége előtt csupán két pontra volt a vendéglátóktól. A következő négy percben viszont nem volt válasza Hardenék játékára, akik az utolsó másfél perc előtt már 18 ponttal vezettek.

Philadelphiában sokáig Ben Simmons és Joel Embiid jó teljesítményével tartotta a lépést a hazai csapat a Los Angeles Clippersszel, majd az utolsó negyedben Josh Richardson lépett elő főszereplővé, 17 pontot szerzett a játékrészben, csapata pedig 110-103-ra nyert.

Josh Richardson with a strong drive to the hole, PLUS the foul 💪 pic.twitter.com/CukRCpqL1N

— ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) February 12, 2020