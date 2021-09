Lángra kapott a New Orleans-i stadion (videó)

A tüzet valószínűleg egy magas nyomású tisztítóberendezés meghibásodása okozta, egy személyt égési sérülésekkel szállítottak kórházba.

A Caesars Superdome üzemeltetői szerint a megégett felületet újra kell festeni, de a New York Giants elleni, jövő vasárnap esedékes NFL-meccset ez nem befolyásolja majd.

soooooo jus leavin town when we realize the New Orleans Saints stadium is on fire 😳 #TigerBloodTour pic.twitter.com/4iV9vMo1ZQ

— Joe Conner (@JoeConner33) September 21, 2021