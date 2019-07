Pontot szereztek: Olasz Annáék váltója 8. helyen zárt a vb-n

Mivel az olimpiai távon van még kvalifikációs lehetőség, az öt kilométeres verseny pedig szinte edzésnek felelt meg Olasz Anna számára, a szegedi olimpikon előtt a vizes vb utolsó két nyílt vízi versenye tartogatta a legnagyobb kihívásokat. A csapatversenyen ugyanis értékes pontokat lehetett szerezni, amire reális esélye volt a magyar kvartettnek (Rohács Réka, Gyurta Gergely, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf), míg a 25 km-en éremre is esélyes – a Haász SZUE húzóneve ezen a távon már Eb- és vb-ezüstéremmel is rendelkezik.



Mire ezt olvassák, már mindkét megmérettetést kipipálja, hiszen a maratoni futamot ma hajnalban rendezték, így lapzártánk miatt egyelőre a remekül sikerült váltóról tudunk beszámolni, ahol 8. helyen végeztek a magyarok. Olasz a kvartett harmadik embere volt: 11. helyen vette át a váltót Gyurtától, és 10. helyen adta át a képzeletbeli stafétát Rasovszkynak.



– A spanyolok és a kínaiak agresszivitása szerencsére nem zökkentett ki minket. Örülök, hogy a spanyol lánnyal el tudtam menni, ez volt a cél. Gyorsan regenerálódom ezen a vb-n, ez is biztató – árulta el Olasz Anna.



– Az ellenfelek 1500 méteres időiből kiindulva a 6–8. hely tűnt reálisnak, így a célkitűzést elértük – kezdte nyilatkozatát a Haász SZUE vezetőedzője, egyben a nyílt vízi szakág szövetségi kapitánya, Gellért Gábor. – Minden lehetőségre felkészültünk, így a kemény váltásokra is, amely Annánál a spanyolokkal szemben nem okozott olyan lemaradást, ami számított volna a végén. Normális, ha egy nyílt vízi váltóban összeakadnak a sportolók. A lényeg, hogy mindenki kiadta magából, amit tud, ez egy értékes pontszerzésre elég volt. Négy pontszerző helyünk van, amelyekkel jobban állunk, mint a budapesti világbajnokság ugyanezen szakaszában – zárta a beszélgetést a szakember.