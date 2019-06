Skaliczki László újból bajnok lett

- Célunk volt – kezdte a beszélgetést a minden idők legjobb szegedi férfi kézilabdaedzőjének megválasztott szakember, Skaliczki László -, hogy egyből visszakerüljünk az NB I-be. Tavaly érkeztem Vácra, remek csapatom van, kiváló körülmények között dolgozhatom. Fiam, Laci a segítőm, immár tíz éve dolgozunk együtt. Sokat tanult, elvégezte a TF-en a sportmenedzser szakot, megszerezte az edzői B licencet. Célunk nem is lehet más, mint a biztos bennmaradás kiharcolása. Egy-két erősítésre szükségünk lesz, a keret adott ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Most itthon, Újkígyóson pihenek, júliusban kezdjük a felkészülést.



Az elmúlt vasárnap utolsó meccsét játszotta a magyar férfi kézilabda legendás játékosa, Nagy László. Érdekesség, hogy a világhírű jobbátlövő Skaliczki Lászlónál játszotta élete első felnőtt meccsét.



- Debrecenben kapott szerepet tőlem, és játszott először a nagyok között az NB I-ben. Igazi vezérré vált minden csapatában. Fényes karriert futott be, ami köszönhető a mentalitásának is. Sokat dolgozott azért, hogy ilyen sikeres legyen. Nagyon szép pályafutást zárt le.



Igazán sikeres időszakot tudhat maga mögött a magyar kézilabda. Női és férfi vonalon is remek eredményeket értek el a klubcsapatok, és a két válogatott is sikeresen szerepel.



- A Győr női együttese megérdemelten szerezte meg a BL-elsőséget. A Veszprém férfigárdája pedig közel állt hozzá, de az észak-macedón Vardar Szkopje hihetetlen csapategysége ellen nem volt ellenszere. A kölni finálé egészen más megvilágításba helyezte a MOL-PICK Szeged búcsúját a legjobb nyolc között. Nagyon sajnáltam volt csapatomat, amely ezután egy mentális hátrányba került, amelyből nem tudott kimászni a bajnoki döntőre. Pedig előtte parádésan teljesítettek, az alapszakasz megnyerése, a Magyar Kupa-győzelem és a mutatott játék remek volt. De ha egyszer belekerülsz egy rossz állapotba, akkor onnan irtózatosan nehéz kijönni.



A MOL-PICK Szeged nagy álma, hogy kiharcolhassa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében való részvételt. Eddig a legjobb nyolc mezőnye mindig a végállomást jelentett.



- Ki kell bátran mondani – zárta a beszélgetést Skaliczki László -, hogy mi az álma csapatnak. Ehhez hit kell, amiben hinni kell. Ha ez meglesz a csapatban, akkor ez az álom megvalósul. A keret adott hozzá, de komoly célokat kell kitűzni, hogy ezt elérhesse a csapat. Én nagyon szurkolok, hogy sikerüljön.