Tavaszi rajt a hétvégén - Megkezdődik a labdarúgó megyei I. osztályú bajnokság

A hétvégén megkezdődik a küzdelem a labdarúgó megyei I. osztályban. Fotó: Kuklis István

Mi sem bizonyítja jobban a tavasz közeledtét, mint az, hogy holnap útjára indul a labda a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Szombaton 13 órakor a Székkutas–Tiszasziget meccsel kezdetét veszi a tavaszi forduló. Szombaton még négy meccset láthatnak a szurkolók, vasárnap két összecsapást rendeznek.A futball szerelmesei biztos, hogy izgalommal várják a kezdést, mi próbáltunk megfelelő alaphangot adni hozzá, Téli szünet sorozatunkban mind a 15 csapatról írtunk, beszámoltunk a terveikről, a változásokról.Hétfői Dél Sportja mellékletünkben kiemelt szerepet kap a megye futballja. Az országban egyedülálló módon nálunk osztályzatokat kapnak a játékosok, köszönhető kiváló tudósítóinknak, akik segítik a munkánkat.Most is a megszokott módon, a sport@delmagyar.hu e-mail-címre várjuk a beszámolókat, az edzői nyilatkozatokkal együtt.Minden fordulóban kiemelünk egy meccset, amelyről fotóval számolunk be, a delmagyar.hu oldalon pedig képgalériát láthatnak a sportbarátok. Vasárnap a Bordány–SZVSE rangadóról jelentkezünk.Nem is kívánhatunk mást, mint jó meccseket, jó szurkolást! Sok gólt a tavaszi nyitófordulóra.