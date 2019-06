Zsótér továbbra is a magyar válogatottal készül

A kisteleki Zsótér Donát (középen) a magyar labdarúgó-válogatottal készül. Fotó: mlsz.hu

Régen fordult ilyen elő, hogy a Csongrád megyei futballbarátok különös érzéssel figyelik a magyar labdarúgó-válogatott felkészülését. Régen, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitány keretében ott szerepel a kisteleki származású Zsótér Donát, aki készül a szombati azeri idegenbeli, majd a jövő keddi hazai, Wales elleni Eb-selejtezőre.Alaposan vissza kell pörgetnünk az időt, hogy keressünk Csongrád megyei labdarúgót, aki pályára lépett a nemzeti együttesben. Pedig volt olyan időszak, amikor a szegedi Szabics Imre, Hrepka Ádám és Laczkó Zsolt is stabil tagnak számított, utána viszont sokáig egyetlen labdarúgó sem kopogtatott a válogatott ajtaján. Végre nekünk is van kiért szorítanunk.Minden rendben a csapatnál, régen fordult ilyen elő, hogy ennyi időt tud együtt készülni a keret. Telkiben ideális körülmények között tréningeznek a játékosok.Bakuban folytatja az EB-selejtezőt az együttes, ahol nem lesz egyszerű dolga, hiába erősebb papíron a magyar válogatott, a külső körülményekkel, a rekkenő hőséggel és a magas páratartalommal is meg kell majd küzdenie. Csapatunk két meccset játszott, a szlovákoktól 2–0-ra vereséget szenvedtek idegenben, de utána Budapesten 2–1-re legyőztük a vb-ezüstérmes horvátokat, visszahozva a reményt, hogy 2020-ban ott legyünk az Európa-bajnokságon, meccseket játszhassunk Budapesten.Pátkai Máté, a magyar együttes középpályása éppen ezt emelte ki a keddi sajtótájékoztatón, mert szerinte annak a csapatnak lesz esélye továbbjutni a csoportból, amelyik 6 pontot szerez Azerbajdzsán ellen. Egy biztos, hogy a szombaton magyar idő szerint 18 órakor kezdődő meccs iszonyatosan fontos lesz, egy esetleges siker pedig hatalmas lendületet adhat Wales ellen.