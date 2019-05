Ligetvári Patrik visszatérne Spanyolországba

Kölcsönszerződése lejárt ugyan Spanyolországban, de könnyen előfordulhat, hogy visszatér oda Ligetvári Patrik válogatott kézilabdázó.A Telekom Veszprém októberben adta kölcsön a 23 éves balátlövőt, aki saját kérésére, több játéklehetőség reményében került az Ademar Leónhoz."Jó volt kint, kicsit könnyes szemmel búcsúztam el a Leóntól, de lehetséges, hogy még visszatérek oda" - mondta az M1 aktuális csatornán csütörtökön.Elárulta, hogy zajlanak a tárgyalások és ő nagyobb esélyt lát a kinti folytatásra, mint arra, hogy Veszprémben folytatja pályafutását."Ennek jobban is örülök, hiszen (a kölcsönadásánál) nagyon fontos szempont volt, hogy támadjak is, meg védekezzek is. Komplex játékos akarok lenni, az egyik lépcsőfok volt, hogy ki kellett mozdulnom a komfortzónából, el kellett hagynom a Veszprémet" - mondta.A 40-szeres magyar válogatott kézilabdázó a spanyol és a magyar bajnokság közötti különbséget abban látja, hogy kint nincsenek olyan játékosok, akik csak védekeznek vagy csak támadnak, a klubok komplex kézilabdázókat igazolnak és olyanokat is nevelnek, emellett pedig nagyobb a tempó és nincs pozíciós játék.Ligetvári a bajnokságban 24 mérkőzésen 47 gólt lőtt, míg a Bajnokok Ligájában öt találkozón kilencszer volt eredményes."Sokat fejlődtem támadásban, de védekezésben is" - összegezte tapasztalatait.