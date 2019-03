Világbajnoki bronzérmes a férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó

Liu Shaolin Sándor, a kanadai Charles Hamelin és az ausztrál Keanu Blunden (b-j) a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság férfi 1000 méteres középdöntőjében 2019. MTI/Illyés Tibor

Ahogy szombaton 1500-on, úgy most sem éreztem magam szabálytalannak, de tudtam, hogy ki fog zárni a kanadai főbíró. Akármit csinálok, kizár"

Burján Csaba (b) és az orosz Szemen Jelisztratov a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság férfi 1000 méteres középdöntőjében. MTI/Illyés Tibor

Jászapáti Petra, a holland Suzanne Schulting és az olasz Cynthia Mascitto (b-j) a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság női 1000 méteres középdöntőjében. MTI/Illyés Tibor

A Liu Shaolin Sándor, Burján Csaba, Varnyú Alex, Krueger Cole összeállítású négyes a dél-koreai és a kínai kvartett mögött lett harmadik az oroszokat megelőzve.A magyarok ezzel a harmadik hellyel sorozatban az ötödik világbajnokságról térnek haza éremmel. A férfi staféta ezt megelőzően kétszer állhatott dobogón: 2015-ben ezüst-, 2017-ben bronzérmes volt.A 23 éves ferencvárosi versenyző az első néhány körben az élen korcsolyázott a negyeddöntőben, majd a háromszoros olimpiai bajnok kanadai Charles Hamelin megelőzte, de a hajrá közeledtével az év magyar férfi sportolója visszavette tőle az éllovas pozíciót. Az utolsó körre fordulva az 1500 méteren győztes dél-koreai Lim Hjo Dzsun elviharzott Liu Shaolin mellett, akinek viszont a második hely is biztos elődöntős szereplést ért.A legjobb tíz között az első néhány körben a magyar klasszis vezetett, majd Lim állt az élre, de a szám Európa-bajnoka, az orosz Szemjon Jelisztratov is begyújtotta a rakétákat. Liu Shaolin féltávnál visszavette a második helyet ázsiai riválisától, aki ezt nem hagyta annyiban, az egyik egyenesben belülről próbált előzni, de a kanyar bejárata előtt a magyar versenyző rádőlt, melynek következtében Lim elesett, Liu Shaolin pedig kisodródott. A zsűri utóbbit látta szabálytalannak, így előbbit továbbjuttatta.- mondta a 10. helyezett Liu Shaolin, aki így a legjobb nyolcat felvonultató szuperdöntőben nem léphet jégre.A magyar váltóval szintén olimpiai bajnok Burján Csaba a negyeddöntőben eleinte az ötfős futamban hátul "utazott", majd amikor megpróbált előretörni, összeakadt Jelisztratovval, és mindketten elestek. A zsűri a 24 éves pécsi sportolót látta vétkesnek, így őt kizárta, míg a szám Európa-bajnokát továbbjuttatta.Jászapáti Petra a negyeddöntős futamának első harmadában vezetett, majd megelőzte őt a szám olimpiai bajnoka, a holland Suzanne Schulting, két körrel a vége előtt pedig a német Anna Seidel is. A harmadik hely idővel még mindig továbbjutást érhetett volna, de az olasz Cynthia Mascitto a célegyenesben meglepte a 20 éves szegedi versenyzőt, akinek így két ezreden múlt az elődöntős szereplése. Bácskai Sára Luca már korán az ötödik helyre került a futamában, egyszer próbált meg kigyorsítani az előzéshez, de akkor éppen bójára lépett, később pedig már nem maradt ereje újabb kísérletre, így ötödikként ért célba.A női finálét Suzanne Schulting nyerte az 1500 méteren győztes dél-koreai Csoj Min Dzsong és a leghosszabb távon ezüstérmes kanadai Kim Boutin előtt.A férfiaknál a két távon is győztes dél-koreai Lim Hjo Dzsun, míg a nőknél a holland Suzanne Schulting lett az aranyérmes összetettben.Az izgalmasabb versenyt a nők küzdelme hozta, mert ott mindhárom távon más nyert, így kicsik voltak a különbségek az élmezőny tagjai között. Végül Schulting azzal előzte meg a címvédő és háromszoros összetett bajnok dél-koreai Csoj Min Dzsongot, hogy éppen legfőbb riválisa előtt megnyerte a 3000 méteres szuperdöntőt. A bronzérmet a szintén holland Lara van Ruijven szerezte meg. Schulting a brit Elise Christie 2017-es diadala után második európaiként lett összetett bajnok a nőknél.A férfiaknál az 1000 és 1500 méteren is aranyérmes Lim a szuperdöntőben is első lett, így nagy fölénnyel diadalmaskodott honfitársa, Hvang Tae Hon és az orosz Szemjon Jelisztratov előtt.A legjobb nyolcat felvonultató szuperdöntőben egyetlen magyar sem volt érdekelt: a férfiaknál a tavaly ezüstérmes Liu Shaolin Sándor 10., Burján Csaba 20., míg Varnyú Alex 33. lett, a nőknél pedig Jászapáti Petra 18., Bácskai Sára Luca 27. helyen végzett.--------------------------Lim Hjo Dzsun (Koreai Köztársaság) 1:26.468 perc2. Hvang Tae Hon (Koreai Köztársaság) 1:26.6573. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 1:26.660...10. Liu Shaolin Sándor...20. Burján Csaba...30. Varnyú Alex------------------------Suzanne Schulting (Hollandia) 1:28.986 perc2. Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 1:29.1873. Kim Boutin (Kanada) 1:29.211...14. Jászapáti Petra...17. Bácskai Sára Luca​-----------------------------Lim Hjo Dzsun (Koreai Köztársaság) 102 pont2. Hvang Tae Hon (Koreai Köztársaság) 553. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 44...10. Liu Shaolin Sándor 5...20. Burján Csaba...33. Varnyú Alex---------------------------Suzanne Schulting (Hollandia) 81 pont2. Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 763. Lara van Ruijven (Hollandia) 42...18. Jászapáti Petra...27. Bácskai Sára Luca