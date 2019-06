3 város 250 táncosa lépett fel a Vargabalett Táncműhely gáláján

Fotó: Tarnavölgyi Zoltán

A Vargabalett Táncműhely a fennállása óta eltelt 6 év. Ezalatt már komoly ismertséget és elismertséget szerzett magának a szakmán belül. Minden évben kinevelnek olyan tehetségeket, akik táncművészeti pályára lépnek: egy növendékük nyert felvételt a Budapesti Táncművészeti Egyetemre ősztől, egy másik pedig táncművészeti szakközépiskolában folytatja tanulmányait. A csapat évadzáró gálaműsort tartott szombaton a nagyszínházban Szegeden. Összesen 250 táncművész palánta állt a deszkákra három városból: Szegedről, Makóról és Hódmezővásárhelyről. Kétszer is előadták a műsort.- Négytől egészen tizennyolc éves korig vettek részt a növendékek a műsorban. Nagyon büszke vagyok rájuk, fantasztikusak voltak a kicsiktől a legnagyobbakig. Az oktatókra is, kiváló munkát végeztek – mondta Varga József, az alapító.Négy tanárról van szó, Kakas Orsolyáról, Kovács Rebekáról, László Líviáról és Szalai Alexa Ritáról. Az ő munkájukat is reprezentálta az esemény.- A gálaműsorra egy hónapja készültünk. Az egyesületünk egy orientált táncműhely, metodikus képzésre törekszünk, különböző életkori sajátosságokat figyelembe vevő tanterv alapján. Ezért a produkciók már tavasszal elkészültek, most „csak" színpadra kellett állítani. Viszont nagyon pontos tervezés előzte meg az előadást, hogy egy csodálatos élmény és öröm legyen a gyerekek számára.A táncműhely Makóról indult majd Szegeden és Hódmezővásárhelyen is fogadni kezdték a táncolni vágyókat. – Három városban külön-külön készültünk a kollégáimmal, s itt a szegedi színpadon találkoztunk. És működtettük a programot persze.A gálaműsoron a kiemelkedő tanulmányi eredményű növendékeiket is díjazták. A tanárok által készült koreográfiák mellett azok a lelkes növendékek, akik az Országos Növendék Koreográfusok versenyén első helyet értek el, szintén bemutathatták produkcióikat.Az áprilisi, mezőtúri Országos Táncfesztiválon három csoportjuk korcsoport arany minősítést kapott, és számos egyéni győztest is ünnepelhettek.Külön öröm, hogy a Táncművészek Országos Szövetsége Varga József számára Táncoktatásért-díjat adományozott kiemelkedő szakmai tevékenységéért pont a gála előtti napon.