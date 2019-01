A jövő bölcsészei és mérnökei jártak szombaton Szegeden - Nyílt napokban gazdag hétvége az egyetemen - Fotók

A Szegedi Tudományegyetem két kara is nyílt napot tartott szombaton, a programokon hazánk több pontjáról, valamint a határon túlról is voltak érdeklődők. Juhász Kamillával és Nagy Evelinnel például a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar rendezvényén beszélgettünk, mindketten a Vajdaságból érkeztek. Azt mondják, elbűvölő számukra a város, és ez a legközelebbi egyetem, így nem volt kérdés, hogy ide felvételiznek.– Anglisztikán szeretnénk tanulni, hiszen mindig is szerettük a nyelveket, érdekelnek minket, jelenleg is ehhez kapcsolódó középiskolába járunk, tehát egyértelmű volt, hogy erre a képzésre jelentkezünk – mondják kérdésünkre a lelkes fiatalok. Kamilla tanárként, míg Evelin fordítóként képzeli el a jövőjét.A résztvevők mindent megtudhattak a jelentkezésről, a szakokról, a standoknál megismerkedhettek az oktatókkal és a jelenlegi hallgatókkal, miközben játékos feladatokon vehettek részt, az ügyesebbek a nap végén nyerhettek is. Emellett az épület legérdekesebb helyeire is elkalauzolták a diákokat, például a régészek pincéjébe, a pszichológusok laboratóriumába és a kommunikáció szakosok stúdiójába is. A jelenlévőket Gécseg Zsuzsanna egyetemi docens köszöntötte, aki beszédében kiemelte, a bölcsészet és társadalomtudomány a legszínesebb tudományterület, hiszen a középpontjában az ember áll, és az emberiség legnagyobb kincse, a kultúra.– Az a diploma, amit ezen a karon megszereznek, nem csupán ismereteket tanúsít, hiszen azok elavulnak, többet ad annál. Mindenféle készséget elsajátítanak a hallgatók, többek közt megtanulják hogyan tudnak együttműködni másokkal, hogyan kell sikeresen kommunikálni, hogyan kell egy feladatot megtervezni és annak végrehajtását megszervezni egyénileg és csapatban egyaránt. Erre az életben is mindig szükségük lesz. Tehát bölcsésznek lenni nem egyszerűen tudást jelent, hanem egyfajta életszemléletet. Ezt a felfogást és rugalmasságot, alkalmazkodáshoz való készséget adják ezek a képzések – hangsúlyozta.A Szent-Györgyi Albert Agórában is a leendő hallgatókat várták. Itt viszont már a Természettudományi és Informatikai Kar tanítói, tanulói számoltak be a a biológus tanszékekről, a Bolyai Intézetben zajló oktatásról, a Fizikai Intézet képzéseiről, a környezettudomány és környezetmérnöki szakokról, a Kémiai Intézetről, az Informatikai Intézet szakjairól, valamint a Földrajzi és Földtudományi Intézet képzési programjáról.Pintér János már középiskolában eldöntötte, hogy a földrajz szakot választja és geográfus lesz.– Talán ez a legösszetettebb kar. Aki teljes képet akar kapni a világról, és arról, hogy hogyan működnek a gazdasági folyamatok, akkor az itt találja meg a számításait. Engem mindig is érdekeltek a gazdasági folyamatok és a világpolitika – magyarázza a végzős hallgató, aki ezúttal már előadóként volt jelen. Épp úgy, mint barátja, Szabó Tamás, aki szintén az SZTE végzőse.– Nem is volt kérdés annak idején, hogy melyik iskolát válasszam, hiszen születésem óta Szegeden élek. Emellett pedig mindig nagy figyelmet tulajdonítottam annak, hogy milyen nagyszerű, amikor valaki felújíthat valamit a városban. Ezért választottam a település- és területfejlesztési specializációt, amit bátran ajánlok mindenkinek – magyarázza.A legtöbb előadás interaktív volt, így például saját kezűleg meteorológiai előrejelzést lehetett készíteni, látható volt a vegyészek virágos kertje, valamint egyszerű, látványos és otthon is elkészíthető kísérletek fortélyait is elsajátíthatták a bátrabbak.