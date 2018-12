A napilap újjászületése - fotó

Lapunkból készül a mutatós díszkosár. Fotó: Kuklis István

Hogy mire is használható a tegnapi újság? Gyújtósnak mindenképpen megfelel, esetleg pucolhatunk rajta zöldséget – valljuk be, többnyire ez egy napilap utóélete, netán a szemetesben végzi, jobb esetben szelektív gyűj-tőben landol.A kormányhivatal Rákóczi téri épületében múlt héten rendezett Közfoglalkoztatási Adventi Kiállítás és Vásáron azonban azt láthattuk, hogy kézműves termékként is újjászülethet egy napilap. A rendezvényen első alkalommal vettek részt a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület tagjai, akiknek standjánál szebbnél szebb termékek sorakoztak, amelyek mindegyikét autista és SM-betegek alkották, kizárólag maradék anyagok újrahasznosításával. A festett dekorkavicsok és ékszerek mellett fonott kosárkákat is kínáltak, amelyeket a Délmagyarország napilapból készítettek.– Benne leszünk az újságban – mondták nevetve az egyesület tagjai, akik biztosak voltak abban, ha megtudjuk, hogy a napilapunkból készítik foglalkozásaikon a kosárkákat, biztosan felkeltik az érdeklődésünket. A mutatós darabok nem csupán azért érdekesek, mert láthatjuk, hogy miként kap új funkciót, hogyan lesz dísztárgy az egyszerű újságpapírból, hanem az is emeli értéküket, hogy olyan emberek fonják a kosarakat, akik maguk is problémákkal küzdenek, például a sclerosis multiplex nehezíti mindennapjaikat.Azok, akik szeretnének maguknak egy-egy szép színes kosarat, és egyben támogatnák a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület munkáját, látogassanak el szombaton a Bödön Piacra a plázába, a termékek eladásából befolyó összeget ugyanis a sérült emberek rehabilitációs foglalkoztatására fordítják.