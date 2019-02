Ápolóélet: a munka sok, a megbecsülés javulóban - Jelentős bérfejlesztésre kaptak ígéretet

– Az én életpályám speciális, hiszen családi indíttatás miatt egy állást hagytam ott azért, hogy ápoló legyek. Egy évig gondoztam otthon egy szerettemet, és mivel úgy éreztem, nem tudtam érte eleget tenni, megtanultam ezt a szakmát. A korábbi munkám nem okozott örömöt, ápolóként azonban egyből azt éreztem, hogy helyemre kerültem. És ez nekem többet ér a pénznél

Szabó Szilvia, a Neurológiai Klinika osztályvezető főnővére munka közben. Nap mint nap csinálnak valami jót másokért. Fotó: Karnok Csaba

Díjazták az ápolókat



Szeged. A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban tegnap ápolók-napi ünnepséget tartottak. A rendezvényen adták át a Magyar Ápolási Egyesület országos vezetősége díjait. Kimagasló szakmai munkássága megbecsüléseként elismerő díszoklevelet és az egyesület ezüstkitűzőjét kapta Gulyás Mária, a II. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ munkatársa, Tóth Erzsébet, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársa, valamint Vidáné Fábián Valéria, az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatás Szakoktatói Szolgálata munkatársa.

– Alázat, lojalitás és empátia kell ehhez a szakmához. Akiben ez megvan, csak az alkalmas erre a pályára – beszélt munkájáról Szabó Szilvia, az SZTE Neurológiai Klinika osztályvezető főnővére. Az ápolók napja alkalmából beszélgettünk vele a mindennapokról, kihívásaikról és problémáikról.– fogalmazott.Szabó Szilvia ma már a stroke osztály vezető főnővére, de mint mondta, ha kell, most is cipel ágytálat, fürdet, pelenkáz vagy etet. – Sokan ezzel azonosítják a munkánkat, de ennél sokkal több az, amit végzünk. Ezek a segédápolói feladatok, de egy szakápoló már az orvos kezének meghosszabbítása, aki a gyógyításhoz elengedhetetlen feladatokat is elvégzi. Természetesen jó lenne, ha végzettség alapján ezek a feladatok elkülönülnének, a gyakorlatban azonban ez egyelőre nem kivitelezhető.Ráadásul ők azok, akik folyamatosan a betegek mellett vannak, ők azonosíthatják először, ha probléma lép fel – persze csak ha megvan hozzá a szükséges komplex tudásuk. Hogy miért nincs mégsem presztízse ennek a szakmának, azt Szabó Szilvia megítélése alapján nehéz megfogalmazni, valószínűleg több összetevője van a problémának.Munka viszont rengeteg van: egy 12 órás műszakban sokszor ebédelni sincs idő.– Vannak nehézségek, de a korábban említett tényezőkön kívül aki szereti a pörgős munkát és a megszerzett elméleti tudásának gyakorlatban történő alkalmazását, az szívesen jön erre a pályára. Nekem ez volt annak idején a legjobb döntés, amit meghozhattam, hiszen mindennap elégedetten megyek haza, hogy ma is tettem valami jót másokért – fogalmazott a főápoló.Az ápolók napja alkalmából tartott hétfői sajtótájékoztatóján Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kiemelte, az egészségügyi ellátórendszer legfontosabb szereplői az ápolók, és az elmúlt időszakban számos intézkedést tett a kormány helyzetük javításáért. A béremelés pedig folytatódik: ebben az évben 8 százalékos, jövő januárban 14 százalékos, novemberben 20 százalékos, majd 2022-ben további 30 százalékos béremelésben részesülnek. Így 2016–2022 között a szakdolgozók alapbére 163 százalékkal nő.