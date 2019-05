Átadták a Dömötör-díjakat

A Gyermek Dömötör-díjat ezúttal is a megye óvodásai, általános iskolás diákjai ítélték oda, ezúttal Horák Renáta kapta, aki az évad legjobb opera énekesnője is.



A Háttérmunkás-díjat a színház dolgozói szavazták meg, idén Balogh Margit a férfiak öltöztetője kapta.

Az évad művészeti teljesítménye díjat a Valahol Európában gyerekszereplői kapták. Az Életműdíjas Fekete Gizi lett, a színház örökös tagja.



A legjobb jelmeztervező Bujdosó Nóra lett, aki a Szentivánéji álom ruháiért felelt. A legjobb díszlettervező díjat a Valahol Európában háborús forgó csoda megalkotója, Árvai György zsebelte be.



Az évad legjobb színésznője Suhanc, vagyis Ágoston Katalin lett. Borovics Tamás a legjobb színész, Szélpál Szilveszter pedig a legjobb operaénekes díját nyerte el. A rendezői kategória nyertese Horgas Ádám. Az ő munkája a kisszínház utolsó bemutatója, a Virágot Algernonnak.