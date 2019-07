Az iparkamara elnöke gazdasági fellendülést szeretne Szegeden, Nemesi Pál független polgármester-jelöltként indul

– A szakmai munkámban mindig is önálló voltam, nekem sosem mondták meg meg, mit tegyek, hiszen saját stratégiám van ahhoz, hogy megvalósítsam a kitűzött célokat. A jövőben is így teszek, ezért indulok el független polgármester-jelöltként – hangsúlyozta csütörtöki sajtótájékoztatóján Nemesi Pál. Mint mondta, szegény, gádorosi családból származik, 1979 óta él Szegeden családjával, nagyon szeretik ezt a várost, olyannyira, hogy már szüleit is ide költöztette. A család minden tagja saját cégükben, a Ferroép Zrt-ben dolgozik. – Az igaz, hogy a cégnek, amit menedzselek, milliárdos nagyságrendű megbízatásai vannak, de én önmagamban nem vagyok milliárdos, hiszen a javakat a cégben hagyjuk fejlesztésekre. Mindezt saját erőből, a család és a kollégáim közreműködésével értem el – szögezte le. A jelenleg a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként is tevékenykedő Nemesi Pál kiemelte, a még hátravan, hogy Szegedet felvirágoztassa, szerethetőbb és élhetőbb várossá tegye.– Úgy vélem, ebből a politikai mocsárból, amelyben most áll a város, csak független ember vezetheti ki Szegedet. Komoly gazdaságfejlesztési feladatokat kell végrehajtani, és mindenkit abba az irányba kell fordítani, hogy együtt építsük a városunkat, mert a versenytársainkhoz képest lemaradásban vagyunk, elvesztettük a vezető pozíciónkat. Az elmúlt 17 évben nem történt komolyabb fejlesztés itt, és ahhoz, hogy ezt a lemaradást ledolgozzuk, változtatni kell. Azt szeretném, hogy Szeged gazdaságilag a legerősebb vidéki város legyen, ezzel együtt javuljanak a bérek és a komfortérzet is. Célom, hogy a nyugdíjasok is jól járjanak, vagyis megfelelő munkahelyek biztosításával a gyermekeik, unokáik is itt maradnak. Előkészített területekre és szakképzett munkaerőre van szükség ahhoz, hogy gazdasági fellendülés történjen. Az utóbbi biztosított, hiszen az egyetemi képzések színvonala nemzetközi mércével mérhető. Viszont aggasztó, hogy az egyetem és a város között milyen felszínes a kapcsolat – részletezte. Hozzátette, olyan szakmai háttérrel rendelkezik, amely által megoldódhat a harmadik híd megépítése és a parkolási probléma is a megyeszékhelyen, ehhez jól előkészített pénzügyi tervet is készített.Kiderült, minden párttal tárgyalásokat folytat, még a városvezetéssel is. Mint mondta, az ő oldaláról nézve nincsenek rossz viszonyban Botka Lászlóval, viszont szerinte az utóbbi néhány ciklusában már nem úgy zajlott a város fejlesztése, mint arra szükség lett volna.