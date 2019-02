Biztonságosabb, korszerűbb lett Szeged közlekedése

A záróeseményen Ménesi Imre, a városüzemeltetési bizottság elnöke kiemelte, biztonságosabb, korszerűbb és kényelmesebb lett a városi közlekedés az Európai Unió 1,13 milliárd forintos támogatása által. A projekt keretében megújult mintegy 6600 négyzetméter járda és akadálymentesített peron, 500 méter közös autóbusz–kerékpár sáv, valamint 150 méter önálló biciklisávval bővült a kerékpárút-hálózat. Megújult 666 méter közút, valamint 15 ezer négyzetméter köztér és zöld felület. A kerékpárosok 71 új kerékpártámaszt vehettek birtokba, míg a tömegközlekedést kihasználó utasok számára 36 buszmegállót újítottak meg, mindegyiket akadálymentesítve.



Továbbá körforgalmat hoztak létre a Szilléri sugárút és a Fecske utca találkozásánál, a Huszár Mátyás rakparti elágazásnál, valamint a Tisza Lajos körúton, az utóbbi útszakaszt pedig szinte teljes egészében rekonstruálták. Ménesi Imre tájékoztatása szerint a körúton kimaradt, a Hősök kapujától az Árvízi emlékműig tartó szakaszt is hamarosan felújítják.



A fejlesztések 2018 májusa és 2019 év eleje között valósultak meg. A beruházások kivitelezői – a KÉSZ Építő Zrt., a Délút Építő és Bányászati Kft. és a Norbó-Ép Kft. – 5 év garanciát vállaltak az elvégzett munkákra. Erre szükség is lesz, hiszen csak a Tisza Lajos körút kapcsán már négy panasz érkezett lapunkhoz az elmúlt hetekben, de a buszmegállókban is egyre több hibát találnak a szegediek.