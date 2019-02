Börtönben verekedett, műtötték az áldozat lépét - vádat emelt a Csongrád Megyei Főügyészség

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal az elítélttel szemben, aki 2017. év januárjának elején okozott életveszélyes sérüléseket cellatársának.

A vádirat szerint a több mint 10 éves fegyházbüntetését töltő elítélt a várható szabadulására figyelemmel un. reintegrációs zárkában került elhelyezésre a sértettel együtt. Közöttük eleinte baráti viszony alakult ki, amely fokozatosan alá- és fölérendeltségi viszonnyá alakult át, melyben a vádlott igyekezett uralni a sértettet, érzelmileg befolyásolni, kontroll alatt tartani, meghatározva számára azt is, hogy hová mehet, illetőleg kivel beszélhet.

A sértett 2017. január 5. napját megelőző időszakban más elítélt társakkal is beszélgetett és jól érezte magát - megsértve ezzel azt a viszonyt, amelyet vele kapcsolatban a vádlott kialakított. 2017. január 5-én a vádlott indulatossá vált emiatt, kérdőre vonta a zárkába visszatérő sértettet, és kiabálni kezdett vele. A vita során két alkalommal arcon ütötte a sértettet, valamint nagy erővel, ököllel a has bal oldalán is megütötte. A sértett a fájdalmában a zárkaajtónak esett és összegörnyedt, amikor is a vádlott még egyszer megütötte ugyanazon a helyen, hastájékon. A sértett sem arról nem értesítette a büntetés-végrehajtási intézet állományát, hogy bántalmazták, sem arról, hogy rosszul érzi magát. Csak később kért orvosi segítséget, amikor fájdalmai már elviselhetetlen mértéket öltöttek.

A büntetés-végrehajtási intézet által beutalt sértett vonatkozásában a kórházi ellátás során megállapították, hogy több napos lépsérülés áll fenn, amely azonnali műtéti beavatkozást indokolt: Lépnagyobbodás és vérzés miatt is gyógykezelésben részesítették. Az orvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni a lép eltávolítását, de a sértett sérülései így is 8 napon túl gyógyultak és közvetett életveszélyes állapotot eredményeztek.

A főügyészség a vádlottat, mint többszörös visszaesőt életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja.

A letartóztatásban levő vádlott bűnösségéről a Szegedi Törvényszék dönt.