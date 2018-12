Csárdáskirálynővel, ősbemutatóval indul a jövő év a színházban

Januárban gálaestet rendeznek a színházban a Molnár Dixieland Band fennállásának 55. évfordulója és Molnár Gyula 75. születésnapja alkalmából. Fotó: Karnok Csaba

A Katona József Színház előadását Béres Attila állította színpadra. Január 13-án érkezik a „Húzzad csak kivilágos virradatig" és a „Te rongyos élet", vagyis a Csárdáskirálynő, olyan ismert és közkedvelt művészekkel, mint Sáfár Mónika, Szemenyei János és Egyházi Géza.Két nappal később, 15-én már érkezik a két egyfelvonásos darab a kisszínházba, a Május és a Bolondokháza, Szép Ernő színműve alapján. Azért is egyedi a produkció, mert a melodrámát most először állítják színpadra. Azt és a Bolondokháza címmel futó vígoperát Toronykőy Attila rendezi, aki a nagy sikerű Szaffi meseoperettet is. Január 21-én jubileumi gálaestet rendeznek a teátrumban, a Molnár Dixieland Band fennállásának 55. évfordulója és Molnár Gyula 75. születésnapja alkalmából. Sztárvendégként csatlakozik a zenekarhoz Berki Tamás, Illényi Katica és Lázár István. 25-én már ismét két kortárstánc-produkciónak ad otthont a kisszínház az Imre Zoltán Program keretein belül. Szeri Viktor koreográfiáját, a Melinda álmát, és Katonka Zoltán Enigmáját hozzák el a műfaj rajongóinak.Természetesen a 2018-as kedvencektől sem kell búcsút venni, láthatja még bőven a közönség a Szentivánéji álmot, a Tótékat és Az utolsó üzletet is, de persze a kisebbekre való tekintettel a Szaffit is. Igaz, hogy majd csak karácsony előtt mutatják be a Valahol Európában című musicalt, Szőcs Artur rendezésében, de előreláthatólag abból is lesznek bőven előadások 2019-ben.