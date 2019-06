Diplomaosztó a mérnöki karon, díszpolgárt is avattak

82 hallgató vehette át pénteken mérnök diplomáját a TIK-ben.

A diplomaosztó ünnepségen díszpolgári címet adományoztak Latorczai Jánosnak az országgyűlés elnökének, aki többször is volt záróvizsgaelnök a szegedi egyetemen. Fotó: Kuklis István

Csütörtökön a mezőgazdasági kar, pénteken a mérnöki kar végzősei vehették át diplomájukat a Szegedi Tudományegyetemen, ezzel beindult a diplomaosztók sorozata. Az SZTE mérnöki kara ünnepi tanácsülést tartott a TIK-ben Latorczai Csaba, EMMI-államtitkár és Bíró István dékán jelenlétében, ahol átadták az alap- és mesterszakon végzett 82 mérnök diplomáját.Az emberi erőforrások minisztériumának államtitkára Kozma László Kossuth-díjas villamosmérnök tudós szavait idézte, miszerint a jó mérnök alkotó ember, a tevékenységét pontosan le lehet mérni és ki lehet számítani, ugyanakkor közösségi ember is. Véleménye szerint a szegedi intézmény kiváló alapot adott ahhoz, hogy az itt szerzett tudást a végzett hallgatók kamatoztatni tudják. Azt is megtudtuk, a mérnöki és informatikai szakokra első helyen jelentkezők száma idén meghaladja a 25 ezer főt, 2019-ben a felvételizők 30 százaléka a műszaki és informatikai képzések mellett döntött. – Meg vagyok győződve arról, hogy a vidéki egyetemeknek óriási szerepe van abban, hogy az értelmiség helyben tudjon maradni, nemzetközi kutatások igazolják, ahol nincs értelmiség, ott fejlődés sincsen – vélekedett az államtitkár.Az végzősök oklevelének átvétele után, a hagyományoknak megfelelően több kari kitüntetést is adományoztak. A karon folyó mérnökképzés támogatása, valamint a szegedi intézmény és más egyetemek közötti kapcsolatok kialakítása és ápolása területén szerzett kiemelkedő érdemeiért a mérnöki kar díszpolgára kitüntető címet Latorczai János, az országgyűlés alelnöke vehette át. Latorcai tanulmányait az Esztergomi Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumban kezdte, majd 1971-ben gépészmérnöki diplomát, 1976-ban műszaki doktori címet szerzett. 1971-től a mérnöki kar jogelőd intézményének, az Élelmiszeripari Főiskola budapesti karának, később a Budapesti Műszaki Egyetemnek oktatója, itt az élelmiszeripari illetve vegyipari gépek tantárgyakat oktatta. Ennek során szakmai együttműködésben volt a szegedi kar munkatársaival is. – Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy pályámat az élelmiszeripari főiskolán kezdtem, rendszeresen járok a szegedi egyetemre is, több alkalommal vettem részt elnökként záróvizsgákon. Számos jegyzetem – mechanikai és a gépészet alaptételeiről – is van, amit a hallgatók még a mai napig használnak – magyarázta lapunk kérdésére az egyetem új díszpolgára. Köszöntőjében a jövő mérnökeit néhány jó tanáccsal látta el. – A mérnök nem tud egy személyben óriásit alkotni, szüksége van mások segítségére munkájában. A mérnöki munkában tévedni lehet, de hibázni nem, mert egy emberi hiba javíthatatlan – hangsúlyozta a Magyar Országgyűlés alelnöke.