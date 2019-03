Egy hónapnyi ismeretség után házasodott Telekosár-nyertesünk aki elárulta a hosszú házasság titkát is

Húsvétra is vásároltak Harkaiék a Telekosár-nyereményből. Fotó: Frank Yvette

Néhány héttel ezelőtt leesett a villamosról a 75 éves Harkai Istvánné Mária, eltörött a karja. A könnyebb vásárlás érdekében előfizetőnk férjével és vejével költötte el a nyereményt. Összesen 30 ezer 318 forintot hagytak a pénztárnál. Pékárukat, narancsot, banánt, tojást, kolbászt, többféle szalonnát, májast, sertésoldalast, császárvéget, gombát, padlizsánt, avokádót vettek, húsvétra Unicum és perec is került a kosárba. A csokoládé és a pulykaszárny mellett mosó- és mosogatószerre volt szükségük.A víg kedélyű Harkai István térült-fordult a polcok között, közben beszélt, sztorizott. Felesége szerint 76 éves férjének egy baja van: egyre kevesebb emberrel tud beszélgetni, pedig ez a lételeme.– A főúrnak régen nagy becsülete volt, akármilyen rossz világban is éltünk. Sokat dolgoztunk, a bérezés a jutalék szerint történt. A nagyobb szegedi vendéglátóhelyek törzsközönsége jól ismert engem – meséli az algyői származású István, aki 54 évvel ezelőtt, egy hónapnyi ismeretség után vette el a szentesi lányt, Máriát. Egy visegrádi nyaraláson találkoztak, és nem sokat haboztak. Szerintük a hosszú házasság titka a türelem és az elfogadás. – Meg a külön-külön szobák – vágta rá Mária. – De egybenyílóak – toldotta meg István.Harkaiék 1966 óta élnek Szegeden, ekkor költöztek be Algyőről. Házasságukból egy lány született, unokájuk 28 éves. Az 1995 óta nyugdíjas asszony idősgondozóként dolgozott, illetve többféle kézimunkázást is kipróbált: 21 éve patchworkkel foglalkozik, amibe teljesen beleszeretett. Ruháit mindig maga varrta. István általában kertes házuk udvarán fát vág, minden szaladgálós feladat az övé.A házaspár esküvőjük óta fizet elő a Délmagyarországra. Az újságot minden reggel 5 órakor kapják meg. Mária a tiszai vízállással kezdi az olvasást, ugyanis nagyon szereti a folyót, sokat sétál a partján. István elölről lát neki, és mindent elolvasnak belőle.