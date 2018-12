Egyedül a gemmásoknak forgott az óriáskerék a Széchenyi téren - fotógaléria

– 60 diákot tudtunk elhozni, nekik már az is nagy öröm, hogy eljuthatnak a karácsonyi vásárba, az pedig tényleg ajándék, hogy felülhetnek az óriáskerékre

Az ötlet Bundula Vandától származik, aki a szegedi Inner Wheel Club tagjaként került kapcsolatba az iskola vezetőjével, Péntek Imrénével. A körhintát üzemeltető cég munkatársaként jutott eszébe az, hogy meghívja a fejlesztő iskolába járó diákokat egy körre.– mondta az intézmény vezetője.A Széchenyi téren felállított forgót a gemmás gyerekek kedvéért indították el, hiszen. A gyerekek gyógypedagógusaikkal, az iskola tanáraival és szüleikkel együtt csodálták meg felülről Szegedet, és integettek azoknak a társaiknak, akik nem voltak elég bátrak, és lentről szurkoltak nekik. Vass Attila azt élvezte legjobban, amikor legfelül megállt a forgó, és el tudta olvasni a környező épületek feliratait. Pópity József látássérült, ő picit izgult és kapaszkodott kísérőjébe, ám legfelülről már ő is boldogan integetett, Kovács Martin pedig még szelfizett is konduktorával.