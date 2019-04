Egykor 30 munkatársa volt, ma gépek vették át az uralmat a meteorológiai állomáson

Már csak naponta kétszer megy szakember a Bajai úti Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumba, hogy felengedje a szondát. Fotó: Kuklis István

Megszűnt a folyamatos műszak, a nap nagy részében le van lakatolva az állomás. Fotó: Kuklis István

Húsz fok is lehet holnap



Eső nagy valószínűség szerint nem mossa el a majálist, de verőfényes napsütés sem várható. – Bár kisebb, szemerkélő zápor előfordulhat, szerda reggelre elvonul térségünkből a csapadékot adó felhőzet. Napközben nagyrészt felhős lesz az ég, csak kevés napsütésre számíthatunk – tájékoztatott Bozóki László, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. A munka ünnepének reggelén 12 fok lesz, napközben 18–20 fokra melegszik az idő. Ezen a napon a mérések kezdete óta a hazánkban előfordult legalacsonyabb napi minimum-hőmérséklet –4,4 fok volt, amit 1944-ben mértek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Fügödön. A legmelegebb ezen a napon hét éve, 2012-ben Budapest belterületén volt, ahol 32,9 fok volt.

A nap legnagyobb részében jókora vastag lánccal lelakatolt kapu fogadja azt, aki kilátogat a Bajai úti Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumba. Így volt ez hétfőn is, amikor megérkezett Bozóki László, a megfigyelőállomás munkatársa.Korábban megírtuk, egykor, az intézmény fénykorában harmincan dolgoztak a szegedi meteorológiai állomáson. A munkatársak száma évek óta folyamatosan csökken. Óránként mérték a páratartalmat, légnyomást, hőmérsékletet, szélirányt, szélsebességet és csapadékot, majd számolgatták a különböző modelleket. A ballonozáshoz is hárman kellettek. Mára már a számítógépek mindent megcsinálnak helyettük, egyedül a szondát nem tudják felengedni (2016. július 12.: Már csak a szondához kell szakember).Bár nyilatkozni senki nem akart, megtudtuk, hogy a munkarend átszervezése miatt április 9-e óta nincs folyamatos műszak az állomáson, csak naponta kétszer jön ki egy kolléga – vagy ha azt a különleges időjárási körülmények megkövetelik –, beküldeni a mérési adatokat a központba és felengedni a hidrogénnel feltöltött léggömböt, amely a szondát repíti fel 34-35 ezer méter magasba és a szél erejétől függően akár több száz kilométer távolságra.Névvel senki sem vállalta a nyilatkozatot, de az állomás egyik munkatársa úgy fogalmazott, az automatizálás őket is utolérte. Információink szerint az egyik idősebb kollégát kényszernyugdíjazták.