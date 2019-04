Elfelejtik a külvilágot, amikor táncolnak

Nyitottság kell a színház felé

Molnár Hella

A modern tánc a 20. század elején, az Egyesült Államokban és Németországban azért jött létre, hogy feloldja a klasszikus balett kötött mozgásvilágát és utat nyisson a szabad önkifejezésnek a táncon keresztül.



Karakterét a testrészek izolációja, a felsőtest erőteljes használata (kontrakció-ellazítás), lágy és dinamikus, kontrasztos mozgáskombinációk határozzák meg. A modern tánc gyűjtőfogalom, többféle stílust és technikát foglal magában, a legismertebbek: Horton, Graham, Cunningham, Limón.

A klasszikus balett alapjaira épül, mégis szembemegy annak szigorú szabályaival, kötöttségével a modern tánc, amely a dinamikus mozgásra épül. Ezt az irányzatot tanulják a fiatalok több korcsoportban a Szent-Györgyi Albert Agórában Kerek Tímea táncpedagógus, koreográfus vezetésével. A gimnazistákból álló utánpótláscsapat edzésén jártunk.Az órát bemelegítéssel kezdték a fiatalok, amíg tanárukat – a nagyobbaknak Timi, a kicsiknek Timi néni – faggattam a szakkörről. Kiderült, hogy a csapat „magja" már több mint tíz éve táncol nála.– Ez egy színházias, színpadias mozgásforma, amely ötvözi a balett, a modern táncok és a színészet világát, ezért jó lehetőség az önkifejezésre – mondta a tánctanár, aki szerint kell egyfajta nyitottság a színházi világ felé annak, aki el szeretné kezdeni ezt a mozgásformát.Nem a populáris zenére táncolnak ugyanis, sokkal inkább a klasszikus műfajra, ami elsőre ijesztő lehet annak, aki nem fogékony az ilyesmire. Timi szerint azonban, akit megfog ez az irányzat, az kitartással és szorgalommal ügyesen megtanulhatja és egyben meg is szeretheti – ezt látja egyébként már az egészen kicsi gyerekeken is.A kitartásnak pedig megvan az eredménye: a gyerekeknek közös fellépéseik vannak az Akropolisz Táncszínház felnőtt táncosaival, de önállóan is színpadra állnak – például a májusi évzáró gálájukon az Agórában.– Ősszel lesz 13 éve, hogy elkezdtem táncolni, és nagyon jól érzem magam itt, mert nagyon sokszínű és összeszokott a csoport. Úgy érzem, hogy ki tudom magam fejezni ezzel a tánccal – magyarázta Kopasz Lotti, aki a gyakorlógimnáziumba jár 10. osztályba. Elmondta: egyelőre inkább hobbiszinten foglalkozik ezzel. Bába Eszter tizenkettedik éve tanulja a táncot. A karolinás, szintén tizedikes lány azonban már gondolkodott azon, hogy tánctanár lesz, mert szeretne gyerekekkel foglalkozni.A „veteránok" közé tartozik Molnár Hella is, aki a néptánc után keresett valamilyen új mozgásformát, és anyukája vitte el az első moderntánc-órára.– Komoly koncentrációt igényel, teljesen elfelejtem ilyenkor a külvilágot, csak arra figyelek, amit tánc közben csinálok – mondta a Deák Ferenc Gimnáziumba járó lány, és hozzátette: olyan, mintha Timi a második anyukájuk lenne.Három éve a csapat tagja a vasváris Perecz Réka is, aki egy másik csoportból került ide. Mint mondja: amellett, hogy ilyen családias a légkör, nagyon befogadóak a lányok, nincsenek nagy konfliktusok. Ezzel a többiek is egyetértettek: aki megszereti a táncot, annak könnyű beilleszkedni, ahogyan abban is, hogy nemcsak az iskolai stresszt vezetik le a szakkörön, de nincs ahhoz fogható, amikor megtapsolják őket a színpadon.A lányok ezután visszamentek az órára, ahol némi ismétlés után Timi elindította a zenét, és azonnal összeállt a koreográfia: a csapat kecses mozdulatokkal táncolt. Persze a pedagógus meglátta azokat a javítanivalókat, amelyeket a külső szem talán észre sem vesz, így azokon csiszoltak ezután a lányok.Fiúk ugyanis nincsenek jelenleg az utánpótláscsapatban, ami nagy kár a táncpedagógus szerint. – Pedig számos, kifejezetten fiúkra szabott karakter létezik, ráadásul jó tartást ad nekik a tánc. Nem beszélve arról, hogy a láb és a felsőtest is izmosodik, és erőnlétre is edzenének, hogy biztosan tudják a lányokat emelni – sorolta az érveket a fiúknak Kerek Timi.A moderntánc-szakkör minden érdeklődő fiatalt szeretettel vár – akár most is, bár a tanév vége felé haladva inkább a szeptembert javasolta a táncpedagógus a bekapcsolódáshoz –, az órákat és a fellépéseket azonban addig is meg lehet tekinteni.