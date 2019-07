Évtizedes lobbizás után újult meg a szentmihályi bölcsőde

Évek óta 110-120 százalékos a kihasználtsága

Nógrádi Tibor bízik benne, hogy a bölcsőde után az óvoda is megszépül néhány éven belül, mert arra is szükség lenne. Fotó: Kuklis István

Nem mondanak le az iskoláról sem

A szentmihályi bölcsődébe já­­­ró gyerekeknek január 4. óta a megújult intézményt kellene használniuk, azonban a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.korábbi tájékoztatása szerint csúszott a közbeszerzés, így a munkálatok is csak később kezdődtek el a tervezettnél. Hat hónappal később, július 5-én ünnepélyes keretek között adják át a megújult intézményt, így az új tanévet már itt kezdhetik meg a gyerekek. Nógrádi Tibor, a városrész önkormányzati képviselője azt mondja, nagyon várták már a fejlesztést, hiszen megérett rá az épület.– A szentmihályi intézmények között mindig is vezető helyet töltött be az Óvoda utcai bölcsőde, hiszen évek óta 110-120 százalékos kapacitással működik, mert a városból so­­kan ide hozzák gyermekeiket. Ez annak köszönhető, hogy rendkívül magas szintű a pe­­dagógusok munkája, illetve annak is, hogy hatalmas zöld területtel rendelkezik az épület, így a levegő, a mozgás és a játék is biztosított. Ezért is volt fontos elvégezni a rekonstrukciót közel százmillió forintból, amelynek nyolcvan százaléka uniós forrás volt. Teljes körű nyílászáró- és burkolatcsere va­lósult meg, megújult a vizes­blokk, az energiahatékonyságot növelő fejlesztések is történtek, valamint az udvarra új játékok, míg a csoportszobákba új gyerekbútorok kerültek – részletezte lapunknak a képviselő. Hozzátette, köszönet jár a szülőknek a türelemért, va­­lamint az egykori vezetőnek, Valkóné Mónikának, aki tíz éven keresztül úgymond frontemberként dolgozott a megújulásért.Nógrádi Tibor azt mondja, bíznak abban a helyiekkel, hogy néhány éven belül az óvoda is új arculatot kap, hi­­szen ott is folyamatosan növekszik a létszám, egyre több szülő dönt úgy, hogy a városközpont helyett Szentmihályra viszi gyermekét.Mindemellett pedig azon dolgoznak folyamatosan, hogy az általános iskola is megnyissa újra kapuit. Elmondása szerint ez jóval nagyobb munkával jár majd, mint a bölcsőde felújítása, de nem mondanak le a kitűzött célokról.Az utóbbi nevelési és oktatási intézmény kálváriájáról már többször olvashattak la­punkban, hiszen a szülők kezdeményezésére tavaly októberben merült fel, hogy szeretnék, ha ismét lenne általános iskolájuk. Az intézményben 2009 óta nincs oktatás, három éve azt tervezték, hogy a Karolina-is­­ko­­­­la nyit itt fiókintézményt, ám ez mégsem sikerült. Tavaly októberben lakossági fórumot is tartottak a témában, akkor Nógrádi Tibor megígérte: folytatja a tárgyalásokat a Karolinával, majd később a vá­­rosve­zetéssel az épület bérlése kapcsán. Május 30-án már arról adhattunk hírt a képviselő beszámolója alapján, hogy a szegedi városvezetés bérbe adná az épületet a szentmihályiaknak, a felújítási költségeket pedig átvállalnák. Az ehhez szükséges jogi hátteret a Tettrekész Fiatalokért Alapítvány vállalta.