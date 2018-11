"Ha erős karaktereket alkotunk, azok maguktól működésbe lépnek" - Náray Tamás legújabb kötetét hozza el Szegedre

Náray Tamás divattervező, író szegedi könyvpremierjére divatbemutatóval is készül.

Náray Tamást a legtöbben divattervezőként ismerik, viszont már több könyve is megjelent. Egy éve a Zarah című regénye, amelynek már meg is érkezett a folytatása, a Zarah öröksége.- Az egész történet vonulata, felépítése már az első kötet megírásakor összeállt a fejemben - persze sok minden menet közben dől el. Sok izgalmas szál bontakozik ki idővel, ezért érdemes volt több kötetre bontani Zarah Winter történetét. Akad részlet, amit az első kötetből kiemeltünk, s a másodikba került, így az elveszett unokák kérdése is - meséli Náray. - Lesz harmadik kötet. Ez egy folyamat, ahogy az életünk is.Zarah meséje történelmi korszakokon, generációkon és országhatárokon átívelő. Egy mozgalmas családtörténet, amely egy kivételes asszony sorsán keresztül mesél a huszadik századról. Az 1930-as évek Németországából indítva mindent.- Jól kell válogatni az események közül. Nehéz, mert nem szabad kihagyni semmit, ami nagy hatással van a következő generációk életére. A 30-as évek Európa szempontjából lényeges időpont. A két kötet által felvetett problémák pedig a mindennapjainkra is kihatnak.A regények szereplői jól kidolgozottak, részletesen felépítette az író jellemrajzukat.- Először a cselekmény állt össze a fejemben, majd jöttek a szereplők hozzá. Szerintem ha erős karaktereket alkotunk, azok maguktól működésbe lépnek. Persze a történet előrehaladtával a karakterek nem cselekedhetnek jellemükkel ellentétesen.November 27-én, kedden a divattervező Szegedre érkezik, az IH Rendezvényközpontba. Ott mesél majd a Zarah örökségéről, írói kulisszatitkokról és életről. Az est házigazdája Szily Nóra lesz, a regényből pedig részleteket olvas majd fel Farkasházi Réka és Makranczi Zalán színművész. Az est során bemutatják Náray Tamás 2018/19 F/W kollekciójának legszebb darabjait is.- A divatszakmában eltöltött pár évtized meghatároz engem az emberek szemében. Ennek én csak örülni tudok. Persze nem szakítottam a ruhatervezéssel csak azért, mert jelmezeket is kreálok és írok is. A kollekciót egyfajta esztétikai bonbonnak szánom. Szívesen készítek kisebb kollekciókat.A könyv komoly témákat feszeget, ezt akarjuk kiegyensúlyozni egy könnyed divatbemutatóval. Felhőtlen két órát szeretnék biztosítani azoknak, akiket érdekel a munkásságom. Úgy vettem észre, a közönség mindig hálás, hogy ennyi mindennel kedveskedem nekik.