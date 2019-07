Hivatalos: Kihátrált a fél baloldal Botka László mögül Szegeden!

Nincs az országban még egy olyan város, amelyiknek ilyen összetartó közössége lenne. (…) Szegeden igenis működik a demokrácia és a szabadság eszméje, itt mindenki, ahogy eddig is, szabadon elmondhatja a véleményét.

– mondta Szabó Sándor országgyűlési képviselő, amikor bemutatta az őszi önkormányzati választáson azt a koalíciót, mely Botka Lászlót támogatja, aki eddig be sem jelentette, hogy újra akarna indulni! - írja a SzegedMa.hu Az “ellenzéki összefogás", tehát az MSZP, a Jobbik, a Momentum, a Párbeszéd és az LMP mindegyik választókörzetben egy-egy képviselőjelöltet indít – hangzott el.Botka László el sem ment, az arcát sem adta az egészhezA SzegedMa kérdésére, hogy a DK miért hátrált ki Botka László mögül, Szabó Sándor nem adott pontos magyarázatot.

Soha ekkora mértékű összefogás nem valósult meg, mint ami az elmúlt 17 évben. A Demokratikus Koalícióval is volt egy megállapodásunk az európai parlamenti-választásokat követően, de azt felrúgták. Természetesen mi nyitottak vagyunk, várjuk őket az összefogásba, amennyiben nem jönnek, akkor nekik is tudniuk kell, hogy ezzel a Fideszt támogatják.

– fogalmazott Szabó Sándor, némileg ellentmondva ezzel saját magának, és a kommunikált “példátlan" összefogásnak.A DK nélkül, amely az EP-választás egyik nagy nyertese volt (nem számítva a Fideszt, ami rommá nyerte magát), kérdés, hogy milyen összefogás ez Szegeden az ellenzék részéről?Hiszen a szinte mérhetetlen tartományban mozgó Párbeszéd és az LMP teljesen súlytalanok a városban; a Momentum csak viruálisan, Botka házi sajtójában van jelen, nincs komoly támogatói bázisuk sem és még a főszereplőjük: Mihalik Edvin sem szegedi; a pár százalékos Jobbikból lassan csak Tóth Péter marad, akit a hírek szerint alpolgármesteri hellyel kecsegtetnek, és egyre többen mennek át a Mi Hazánkba; az MSZP pedig jelentősen bezuhant országosan és Szegeden is csak 8,4% áll Botka László pártja mögött, a legfrissebb tényadatok szerint, amit bárki ellenőrizhet saját maga is.Mindezek mellett az elmúlt hetekben és hónapokban teljesen szétzilálhatták a városvezetést a botrányok: a parkoló-botrányként elhíresült ügy elsőfokú, nem jogerős, felfüggesztett börtönbüntetésről szóló ítélethirdetését követően Mózes Ervin címzetes főjegyző nyugdíjba vonult, Solymos László alpolgármester hirtelen lemondott, Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester pedig átült a Momentumba; Botka László kabinetvezetőjét pedig szintén a börtön fenyegeti a vád szerint 40 milliós hűtlen kezelés miatt.Arról pedig ma számolt be a SzegedMa, hogy a fél városházát bilincsben vihetik el, miután új információk és egy jogi állásfoglalás alapján az Ügyészség leporolhatja a Mars-téri dózerolás ügyét, amiben 200 milliós kárt állapított meg jogerősen a Kúria, de a Városháza az Európai Uniót is átverte.