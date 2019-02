Idén 26 -an mennek nyugdíjba: óvónőhiánnyal küzdenek a szegedi intézmények

Bartáné Tóth Mária szerint ma nehezebb óvónőként dolgozni, mint amikor a most nyugdíjba vonuló korosztály pályakezdő volt. Fotó: Frank Yvette

A gyerekek semmit nem érzékeltek az óvónői létszámgondokból a Bölcs utcai intézményben.

Fotó: Kuklis István

Péntek óta új óvónő dolgozik a dorozsmai Bölcs utcai óvodában. Ez hatalmas dolog az intézmény életében, ugyanis január végén egyszerre két óvónő ment nyugdíjba.A gondozási év közben kellett tehát új szakembereket találni, ami nem egyszerű. Országosan is problémát jelent az óvónők utánpótlása: hiány van szakemberekből. Szeged önkormányzati intézményeiből ráadásul idén az átlagosnál többen mennek nyugdíjba, így egyszerre sok állást kell betölteni.– Összesen 50 óvodai dolgozó jelezte, hogy 40 éves munkaviszonnyal a háta mögött befejezi eddigi tevékenységét. Ez a korábbi évekhez képest közel kétszeres emelkedés. A dajkákat, technikai dolgozókat viszonylag könnyű pótolni, a nyugdíjba vonulók közül azonban 26-an óvodapedagógusok – mondta el lapunknak Bartáné Tóth Mária , a Szegedi Óvodák Igazgatóságának igazgatója. Hozzátette: a vezetőség ilyenkor csupán kérheti, hogy a szakemberek maradjanak a nevelési év végéig, a legtöbben azonban kifejezetten várják, hogy elmehessenek, adott esetben pedig ez az idő már 58 éves korukra is elérkezhet. – Ez a pálya nagy érzelmi és idegi megterhelést jelent, sok az adminisztrációs teher, és a gyerekekkel is többet kell egyénileg foglalkozni, mint régebben. Ma már nehezebb óvónőként dolgozni, mint amikor a most nyugdíjba vonuló korosztály pályakezdő volt.Idén tehát 26 óvónői álláshelyre kell új dolgozót találni Szegeden, ami nem egyszerű. Hiába van óvodapedagógus-képzés, amely több felmérésben is az első három hely valamelyikén végzett , a fiatalok többsége számára ez a pálya nem vonzó. – Mivel a kezdő bér bruttó 195 ezer forint, ami megegyezik a dajkák fizetésével, ez komoly bérfeszültségeket okoz. A fiatalok ma már hamarabb elmennek egy multihoz dolgozni, mint hogy ennyi pénzért a szakmájukban helyezkedjenek el – beszélt Bartáné Tóth Mária a szomorú valóságról. Természetesen a megüresedő álláshelyek egy részét így is be tudják tölteni pályakezdőkkel, de mostanában az is jellemző tendencia, hogy a környékbeli kistelepülésekről jönnek el óvónők Szegedre. Ők azok, akik itt laknak, de korábban nem találtak állást a városban.A Bölcs utcai óvodában zökkenőmentesen tudták megoldani a nyugdíjba vonult óvónők pótlását. Egyikük helyére már másnap megérkezett az új óvodapedagógus.– Számomra még szerencsésen is alakult a helyzet, hiszen abban az óvodában, ahol korábban dolgoztam, csak helyettesítettem, és éppen most jött vissza az állásába a kolléga. Az új munkahelyemen viszont kinevezett állásba kerültem – mesélte Fazekasné Juhász Loretta.A dorozsmai intézményben 6 helyett még így is csupán 5 óvónő dolgozik jelenleg, a tagóvoda-vezető azonban azt mondja, ez a helyzet már kezelhető. – Munkaszervezéssel, vagyis hogy a hét egyik napján mindenki többet dolgozik, ez a helyzet könnyen orvosolható, hiszen ugyanez történik akkor is, ha valamelyikünk lebetegszik – mondta el Csányiné Kecskés Hajnalka. Hozzátette: már az üres státuszra is folyamatban van egy óvónő alkalmazása, hamarosan tehát ismét teljes létszámmal tudnak gondoskodni a kicsikről, akik egyébként ebből a problémából semmit nem érzékeltek.A nyugdíjazási hullám, amely idén kicsúcsosodott Szegeden, valószínűleg a következő években is tovább tarthat, hiszen