Illemhelyből sosem elég - Volt már, akit kitiltottak a nyilvános vécéből

A budibizottság

– Aki igénytelen, arra rászólok. A múltkor egy tipp-topp hölgy jött be. Hát, úgy hagyta itt a vécét, hogy utána kellett kiabálnom, zengett az egész Mikszáth Kálmán utca, már ott volt elöl, majdnem a Mars térnél, de kiabálva káromkodtam. Még a csapból is „csokidarabokat" szedtem ki – idézte föl egyik kellemetlen tapasztalatát a Mikszáth Kálmán utcai nyilvános vécét üzemeltető Sóti Valentina.A mellékhelyiség a kulcsmásoló, cipőjavító üzlet része. Mint Valentina mondta, muszáj több lábon állni. A fiatal üzletvezető azzal zárta a vécét összerondító asszony történetét, hogy azóta alaposan megnézi, kit enged be, ki is írta, hogy még a „vendég" jelenlétében ellenőrzi a vécét minden használat után, amely 200 forintba kerül, de az ár a használat utáni állapottól függően változhat. Elárulta, sok a törzsvendégük, akik nem „viszik el" a Mars térig a „dolgukat", hanem nála intézik el.– Volt, aki azt mondta, a színházban nem ilyen tiszta a vécé, mint nálam – büszkélkedett.A városi, akár 24 órán át nyitvatartó mellékhelyiségek hiánya örök téma. Az említett illemhelyen, az egykori Sándor kocsma helyén 7-8 éve várják a kuncsaftokat. A szegedi belváros egyetlen klasszikus, régi illemhelye a Károlyi utcai élelmiszerbolt alatti nyilvános vécé, amelyet a város cége, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemeltet. A 100 forintos vécé hétköznap 8 és 16 óra között van nyitva, hétvégén bezárják.A Szent István téri vécé hétköznap 9 és 12 óra között fogad. A vécésnéni azt mondta, nem nagy a forgalom, pénteken egy vendége volt, egy bordányi asszony. – Csütörtökön négyen voltak összesen – tette hozzá.A Dóm téri nyilvános vécét 2011-ben lebontották. A helyén kávézó nyílt. A vécé két oldalról is megközelíthető, de a bejáratot deszkák zárják el. Sokan megszokhatták, hogy ott a vécé, mert az odavezető lejtőn emberi ürülék látható.El tudunk menni vécére a Mars téri piacon, a buszpályaudvaron és a vasútállomáson is, de ezek nem olyan belvárosi illemhelyek, ahová jövet-menet beugorhatunk, vagy egy turista is belebotolhat.– Az egy dolog, hogy hány nyilvános vécé van a belvárosban, és az egy másik, hogy ezek közül mennyiről tudnak az emberek. Szerintem még a szegediek nagy része sem tudna hirtelen válaszolni arra a kérdésre, hogy hol található nyilvános illemhely – mondta Szentistványi István független képviselő, a városüzemeltetési, fejlesztési és környezetvédelmi bizottság alelnöke. – Annak idején, amikor az első ciklusban voltam képviselő 2010–2014 között, a környezetvédelmi bizottságot vezettem, ahol kimondottan hosszú szeánszot szenteltünk annak, hogy ezt a témát alaposan körüljárjuk. Sajnos a kezdeményezés elhalt, nem lett semmilyen folyománya. Kiderült, azért nincsenek nyilvános vécék, mert azok fenntartása nem rentábilis – magyarázta a képviselő.Szentistványi hozzátette – mint azt lapunkban is megírtuk –, hogy mobil illemhelyet állítanak fel az Aradi vértanúk terén az idegenforgalmi és fesztiválszezonban. A városüzemeltetési bizottság döntése szerint erre bruttó 40 millió forintot különítenek el. A vécét a jelenlegi büfé környékén tervezik felállítani, így ugyanis nem kell fákat kivágni, és a füvet sem tapossák ki a büfé felé tartó gyalogosok (2018. december 19.: Illemhelyet terveznek a szegedi belvárosba – ideiglenes vécé lesz az Aradin).Évek óta téma Szegeden a nyilvános vécék hiánya (2014. december 23.: Ha pisilnie kell, menjen le Margitkához!). 2007-ben még úgynevezett budibizottság is alakult a városi közgyűlésben azzal a céllal, hogy kategorizálja a meglévő illemhelyeket, felmérje a lakossági igényeket, illetve a lehetőségeket. Az illemhelybizottság többször is ülésezett, köztéri vécékben tartott helyszíni szemlét. A grémium 2008-ban azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a szűkebb belvárosban nonstop, de legalább 20 órán keresztül nyitvatartó központi vécé üzemeljen – ingyen vagy legalább nagyon olcsón.