Ingyenesen hívható zöldszám a méhek védelmében

Idén nincs elhullás, viszont kevés akácméz lett. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédőszer-használat és az előírásoknak megfelelő technológia alkalmazása. A szabályos felhasználás biztonságos és nem okozhat méhmérgezést. Ha azonban a növényvédőszer-kijuttatás méhelhulláshoz vezet, azt a méhészeknek haladéktalanul jelenteniük kell az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok felé. Erre a célra egy ingyenes hívható, zöldszámot (06(80)263-244) hoztak létre, ezen keresztül fogadják a lakossági bejelentéseket, amelyek kivizsgálása 24–48 órán belül megtörténik. Az esetet az illetékes megyei kormányhivatal vizsgálja ki a Nébih által kiadott eljárásrend szerint. Ennek részét képezi a helyszíni ellenőrzés, a mintavétel és azok laboratóriumi vizsgálata, amely feltárja a bejelentés megalapozottságát, vagy kizárja azt.A gyors bejelentés kiemelten fontos annak érdekében, hogy a szakemberek megtehessék a szükséges intézkedéseket. A helyszíni szemle és a mielőbbi laboratóriumi vizsgálatok alapján ugyanis nagyobb eséllyel derülhet ki, mi okozta az állatok pusztulását. A bejelentési kötelezettséget törvény is előírja az állattartók részére, de az esetekről való értesülés egyfajta visszacsatolás is a hatóságok számára.Tavaly jelentős méhhullás volt hazánkban, amely megyénket is sújtotta. Megkérdeztük Váraljai László ásotthalmi méhészt, idén mit tapasztaltak, elmondása szerint a környékükön nem volt elhullás, viszont a hordás szerényebb volt, a tavaszi hideg, csapadékos idő nem kedvezett a méheknek sem, ebből eredően akácmézből nem lett sok. Lapunknak azt mondta, ha jó lesz a napraforgó és nem szól közbe az időjárás, akkor átlagos évet zárnak, a napraforgó kompenzálhatja ugyanis az akác hiányát. Hozzátette, a zöldszámot ismerik, de szerencsére még nem kellett tárcsázniuk.