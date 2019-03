Interaktív árvízi kiállítás nyílt a Fekete házban, mutatjuk fotókon

140 évvel ezelőtt pusztította el a Tisza Szeged városának jelentős részét: a sorscsapás évfordulóján nyílt kiállítás kedd délután a Fekete házban azokból az alkotásokból, amelyek a katasztrófa rombolását szemléltetik.



A „Szegedet lesujtva fölemeltem" című tárlaton Medgyesi Konstantin, a múzeum igazgatóhelyettese Móra Ferenc szavait idézte, miszerint az árvíz alatt ez a viszonylag kis folyó tengert játszott. A tragédia részleteit Simoncsics János várostörténész idézte fel a jelenlévőknek.



A tárlaton megnézhetik az érdeklődők Vágó Pál festményének olajnyomatát, amely az árvíz csapását örökítette meg és nyert a város pályázatán 1894-ben. A tárlat augusztus 31-éig tekinthető meg, ahova a fiatalabb korosztályt is várják interaktív feladatokkal. Az eredeti képek alapján színezhetnek a gyerekek, árvízhez kapcsolódó verseket hallgathatnak, és lesz hibakereső is. Az intézmény indít egy szavazást, arra a három festményre lehet szavazni, amely anno indult a város pályázatán, most a szegediek eldönthetik – játékos formában –, melyik tetszik nekik legjobban.