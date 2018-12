Karácsonykor töltött káposzta is jut a szeretetládába

Édességet, lekvárt, kalácsot hozott a Lechner téri szeretetdobozba Kenéz Ferenc (balról) és felesége.

– Volt, hogy hoztam is és vittem is – mondta Kovács István, aki a Lechner téri szeretetládánál, a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség kápolnája mellett várta, hogy a délelőtt még üres dobozt valaki étellel töltse meg. Várakozás közben a 77 éves nyugdíjas megosztotta velünk élete történetét, mesélt egészségügyi állapotáról, a műtétjéről, feleségéről, aki minden egyes gyermekük megszületésekor csak fiatalodott, és természetesen szóba kerültek a gyerekek is, akikről büszkén mesélt István.A szeretetládára visszatérve csak annyit mondott, 77 éves korára megtanulta a rendet, ő mindig hagy másnak is. – Sütemény, kenyér szokott benne lenni, de múltkor találtam két doboz sört, de az biztos csak véletlen volt – mosolygott István, mire megérkezett Kenéz Ferenc és felesége, Mária, akik rendszeresen hordanak élelmiszert Szeged három szeretetládájába. Mint megírtuk , a harmadik szeretetládát múlt héten költöztették új helyre, a Lechner téri Szegedi Görögkatolikus Egyházközség kápolnája mellé a Párizsi körútról. (2018. december 19.: A Lechner térre költöztették a szeretetládát) Az első ládát 2015. január 5-én helyezték ki a rókusi templomnál. A másodikat két éve a Kazinczy utcai evangélikus templomnál, a Tisza Lajos körút felől. A pécsi példára indult kezdeményezést, a szeretetláda ötletét, ahová bárki betehet élelmiszert, nyolc szegedi önkéntes vetette föl még 2015 elején. A civil aktivisták a Facebookon szerveződnek.– A múltkor a rókusi templomnál a befőttek le voltak borigatva a földre. Akkor miért nyúl hozzá, ha nem szereti? Biztos nem volt gyerekszobája. Mondjuk, nekem se volt... – méltatlankodott István, miközben Ferenc és Mária édességgel, kaláccsal, lekvárral, szaloncukorral, és külön erre az alkalomra készült, egyedi, mézeskaláccsal és szaloncukorral díszített ajándékcsomagokkal töltötték fel a dobozt. Amint megérkeztek, rögtön ott termett még egy rászoruló, aki a fényképezőgép láttán szemérmesen hátrébb húzódott. Mária elmondta, hogy a Tisza Lajos körúti ládába már korábban vittek ételt, de ide is visszatérnek majd, amint kész az ünnepi töltött káposzta.