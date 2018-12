Környezetszennyezésünk miatt nem tudunk szánkózni: rendhagyó természetismeret-órán tanultak klímavédelmet

Világszerte romlott az éghajlatvédelem



Az Éghajlatváltozási Teljesítési Mutató (CCPI) szerint világszerte romlottak az országok teljesítményei. A CCPI tizennégy év óta 14 kategóriában pontozza 56 ország és az Európai Unió éghajlatvédelmi teljesítményét. A most kiadott mutató szerint az összesített listát Svédország vezeti, Marokkó a második, amit megújuló energiák terén végrehajtott fejlesztéseinek köszönhet, és Litvánia a harmadik. A rendkívül gyengén teljesítő országok között szerepel az Egyesült Államok és Kína. Magyarország a gyengén teljesítő kategóriába került a 42. helyezésével. Rontotta pontszámainkat, hogy a szélenergia használatát gyakorlatilag betiltották, és nincs megfelelő terv sem a megújuló energiára való átállásra, sem a szénfelhasználás kivezetésére.

– A nagymamám annak idején arról mesélt, telente mekkora havak voltak. Én viszont a 10 éve vásárolt szánkót jó, ha háromszor vettem elő eddig. Hogy lehet ez? A nagymamám valamire rosszul emlékszik? – tette fel a kérdést az Arany János Általános Iskola 3/A osztályának Gulyás Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék egyetemi adjunktusa.A klímaváltozás elolvasztja a havat – jött hamar a válasz az egyik kisfiútól.A párbeszéd azon a különleges természetismeret-órán hangzott el, melyet a Csongrád Megyei Önkormányzat klímastratégiai programja alapján szerveztek. Az osztályt Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímatudatos gondolkodás nagyon fontos. – Tornádók, hőség vagy éppen hatalmas esőzések pusztítanak, mert az ember megbontotta a természet rendjét. Ha viszont mi rontottuk el, a mi kötelességünk kijavítani is. Ma már számtalan környezetbarát megoldás közül választhatunk. Járhatunk elektromos autóval, a napfény városában kiválóan kihasználhatjuk a napelemek energiatermelését, és mivel bárhol lefúrunk a földbe, meleg vizet találunk, jobb ezzel fűteni, mint a levegőt telefüstölő kazánokkal – sorolta.A kötetlen természetismeret-órán, melyet később az egyik negyedikes osztálynak is megtartottak, a gyerekek három csoportban dolgoztak. Építettek például egy környezetbarát várost, melynek lakói elektromos járművekkel közlekednek és megújuló energiákat hasznosítanak, majd kaptak két olyan feladatot is, melyekből a tanultakat akár a mindennapokban, otthon is tudják alkalmazni. A komposztálós feladatnál kiválogatták, melyek a lebomló hulladékok – így megtanulták, hogy például a tojástartó is az. A legérdekesebb feladatnak pedig a környezettudatos bevásárlást találtuk: itt egyesével megnézték, hogy a különböző termékek honnan származnak, így eldönthették, valóban szükség van-e például a kínai fokhagymára, melyet minden bizonnyal repülővel szállítottak hazánkba, mely a létező legkörnyezetszennyezőbb jármű.A szegedi Arany János iskolában egyébként korábban sem volt ismeretlen a környezettudatos szemlélet: saját komposztálójuk van, szelektíven gyűjtik a szemetet, és a „fogadj örökbe egy kertszakaszt" kezdeményezésükben az iskola 25 osztálya épít madárbarát kertet az iskola kerítése mentén. Ahogyan Kissné Gera Ágnes igazgató fogalmazott: az iskola mindennapi életét alakították át, hogy példát mutassanak a gyerekeken keresztül a családoknak is.