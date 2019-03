Korszerűbb lett a Polgármesteri Hivatal Algyőn - Galéria

A szalagátvágás előtt Molnár Áron polgármester kiemelte, a hivatalt 137 millió forintból fejlesztették, ebből 60 millió forint önerő volt, hisz a pályázat benyújtása óta jelentősen megnőttek az építőipari árak, illetve olyan elemeket alkalmaztak, amelyek nem támogatottak.



– Élhetőbbé vált az épület, így kellemesebb, színvonalasabb lesz az ügyintézés a jövőben. Olyan anyagokat használtunk, amelyek megfelelnek a mai kor követelményeinek, ugyanakkor egészségesek, például fa nyílászárókat építettünk be, kőzetgyapottal szigeteltük a belső teret, így a külső, régi jellege is megmaradt az ingatlannak. Emellett új aljzatot csináltunk, és a vízszigetelést is elvégeztük – részletezte.



Az eseményen Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke is jelen volt, aki rámutatott: az operatív program keretében elnyert megyei, 29,9 milliárd forintos keretnek az értékteremtés volt a célja, Algyőn ez sikerült. – Jól látszik, minőségi munkát végeztek, és nem spóroltak, helyette inkább komplexen gondolkoztak, és önerőt hozzátéve dupla értéket hoztak létre. Itt az energetikai fejlesztés olcsóbb üzemeltetést és megújuló energia használatát jelentette, miközben szépen ápoltak egy régi épületet, ami nem kis kihívás – tette hozzá az elnök.



137 millió forintból vált környezetbaráttá és 21. századivá az algyői hivatal. Fotó: Török János