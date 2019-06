Lakossági fórumon válaszolt Tiszasziget polgármestere a vádakra

Tizenhat ember ellen emelt vádat a Szegedi Járási Ügyészség, mert a gyanú szerint Csongrád megye két településén több külföldi lakóhelyű honosított állampolgárnak segítettek abban, hogy magyar lakcímre jelentkezhessenek be – írtuk meg a múlt héten. (2019.06.07.: Polgármesterek segítettek hamis lakcímet szerezni). Mivel vádemelésről van szó az érintett polgármestereket és az önkormányzatok dolgozóit nem neveztük meg.



Az ügyészség a két polgármesterre pénzbüntetést kirovását, két önkormányzati dolgozóra felfüggesztett szabadságvesztést kért. Szerda este lakossági fórumot tartott Tiszasziget polgármestere Ferenczi Ferenc, hogy többek között erről is tájékoztassa a lakosságot. A polgármester elmondta, nem lehet erről érzelmek nélkül beszélni, mégis megpróbálja a tényeket elmondani. A történet 2014-ben kezdődött amikor feljelentés alapján a megyei főügyészség választási csalás, visszaélés miatt nyomozást rendelt el – részletezte. A NAV több szempontból vizsgálta a 2012-14 között történteket. Többek között azt is, hogy a polgármester fizetése mennyiben függ a lakosság számától, mivel ezt törvény szabályozza a külföldről beköltözök száma nem befolyásolta a polgármester fizetését így költségvetési csalás nem bizonyítható – mutatta meg a NAV határozatát a település vezetője.



Azt is vizsgálták, hányan szavaztak a 2014-es választásokon, befolyásolta-e azt a külföldi személyek részvétele. Megállapították 15 fő vett részt a külföldiek közül a szavazáson. A település 1315 lakosából 905-en mentek el szavazni, 607-en voksoltak Ferenczire, 324-en szavaztak a következő jelöltre vagyis 309 volt a szavazatok közötti különbség, így ezek számát nem befolyásolták a honosított állampolgárok szavazatai. A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága szerint minden alapot nélkülöz az a feltételezés, hogy Tiszaszigeten választási illetve költségvetési csalás történt.



A folyamatban lévő eljárásról vagyis az okirat hamisításról, mivel nem lezárt ügyről van szó a polgármester úgy nyilatkozott: szerinte nem ildomos erről beszélnie, amint lesz konkrétum, akkor újra összehívja a fórumot. Úgy fogalmazott nem volt még tárgyalás, ha erre sor kerül akkor ő kívánja elmondani a bírónak, hogy mi történt, nem szeretné, ha a médiából értesülnének róla. Megkérdezték a polgármestertől, mivel vádolják pontosan, Ferenczi továbbra is tartotta magát ahhoz, hogy nem válaszolhat. A lakosok egy része kifogásolta a választ, míg nagyobb részük egyéb problémáikat osztotta meg a település vezetőjével, például a nemrég megnyílt ingyenes ebéd igénylésével kapcsolatban érdeklődtek.