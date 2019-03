Leszoktatják a férfiakat a színes öltözködésről

Ízlésesen, de bátran a színekkel!

Nem épp tipikus férfiszín 2019 színe – a korallvörös –, pedig a szakértő szerint érdemes beilleszteni a ruhatárba.

Hódít a diplomáciában a mintás zokni

Egyre gyakrabban látni a nadrág szára alól kivillanó mintás – pöttyös, csíkos vagy épp ananászos zoknikat. A különös divathullám nem csak a kamaszokat és művészeket ihlette meg: az egyébként mindig jól öltözött kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau híres arról, hogy jelentős diplomáciai eseményekre is előszeretettel húz fel Star Wars-os vagy épp kacsás zoknit.



A ruhadarabok gyakran üzennek is, aktuálisak vagy alkalomhoz illőek, és előfordul, hogy más nemzetek képviselői saját zászlajuk mintájával díszített zoknit ajándékoznak Trudeau-nak.

Örök és áthágható ingszabályok

Rétegesen trencskóval és sportzakóval

A korallvöröst – más nevén eleven korallt – választotta a színegyeztető rendszeréről ismert Pantone cég az idei év színének. Lacfi Ági üzletistílus-tanácsadó szerint ez nemcsak a női, hanem a férfidivatban is nyomot hagy, de még autószínben is találkozhatunk majd vele, annyira iránymutató az év színe a divatipar minden szegmensében.A korallvörös nem klasszikus férfiszín, de a stílustanácsadó szerint jól beépíthető az urak ruhatárába is.– Szabadidős tevékenységeken hordhatják klasszikus póló vagy galléros formában is, de nagyon jól mutat más színekkel kombinálva, így a szürke, a kék és a földszínekkel is variálható. Alapszínként mintával is jól mutat, vagy maga a minta is lehet korallvörös – kezdte a szakértő.Bár támogatja, hogy a férfiak is hordjanak színes ruhákat, ha az illik a személyiségükhöz, de óva int attól, hogy egy jelentős üzleti eseményen öltönyhöz egyszínű ingként ilyet válasszon egy férfi.– Ugyanakkor egy irodában töltött szép, derűs tavaszi napon nagyon jól mutat akár nyakkendőn vagy a díszzsebkendő színeként, vagy vajszínnel magán az ingen – sorolja Lacfi Ági.Hétköznapi viseletben karóra szíján, utcai sportos cipőn is visszaköszönhet a korallvörös. A hófehér és a drapp örök klasszikus ilyenkor, de ha valaki nagyon „beleragad" ezekbe a színekbe, akkor láthatatlan, unalmas lesz a tavaszi ruhatára, ezért a maga habitusához igazodva ugyan, de mégis biztatja az urakat a szakértő arra, hogy gondolják tovább ezeket a színeket.– Szomorú, hogy a kollekciók 70-80 százalékukban még mindig a hagyományos „férfiszínek" skáláján mozognak itthon. A fiamat kiskorában olyan jó színes, kreatív ruhákba lehetett öltöztetni, de ma már 12 éves, és nem kapni rá egy eleven színű, sárga, piros vagy ragyogó kék kabátot. Ahogyan a férfikor felé haladnak, egyre inkább elveszik a tervezők a színeket tőlük, ők pedig beletörődnek, hogy ezek közül lehet választani.Szép lassan leszoktatják a őket a színekről, és kevés az a bátor ember, aki magától jó színekhez nyúl – mondta a tanácsadó. Hozzátette: lassan ugyan, de azért nyit a férfidivat a színek felé itthon is.Persze át lehet esni a ló túloldalára is a most is jelenlévő retró irányzattal, de azért erre hazánkban kevés a példa.– Szerencsére még nem láttam lila és zöld öltönyöket, mint amit a nyolcvanas években is hordtak, de a nagyobb válltömésekben, a szélesebb kihajtókákban és bővebb nadrágokban visszaköszön az az időszak.Ha már szabásvonal, nem lehet elmenni a boltokban továbbra is kapható mintás rövid ujjú ingek mellett. – Alaptétel, hogy férfiember rövid ujjú inget nem visel. Ez azonban az üzleti és alkalmi öltözetre igaz, vízpartra vagy kerti sütögetésre azonban fel lehet venni egykreatívabb, mintás, színes darabot. Fontos, hogy ez testet követő legyen – ami nem azt jelenti, hogy szinte rácuppan viselőjére az ing, hanem hogy nem az a bő, pongyola típus, amit régen hordtak a férfiak. Az ujj is kövesse a felkar vonalát, ne álljon el, és soha ne vasaljuk élre – ez mindenféle ingre alapszabály.Az élénk mintás ingeknél fontos a személyiség is: egy visszahúzódó, csendes férfin furcsának hathat a választás, míg egy magabiztos személyen beválhat, ha tudja hordani kellő önérzettel – magyarázta Lacfi Ági.Bár az átmeneti kabátok az időjárás átalakulásával sajnos egyre inkább funkciójukat vesztik, azért még szükség van rájuk, még ha rövid ideig is hordják őket egy évben.– A legjobb befektetés a trencskó [eredetileg trench coat, a magyar nyelvbe fonetikusan került át – a szerk.], vagy ballonkabát, csonthatású gombokkal, vállpánttal. Ez örök divat, mindenhez viselhető, és belefér az üzleti öltözködésbe is, ha legalább térd fölé, vagy annál lejjebb ér – mondta a stílustanácsadó. Mindent tarol azonban a hétköznapi viseletben a pehelydzseki, amelyek között már színesebb darabok is megtalálhatók.Ezt azonban nem lehet zakó fölé felvenni, de az olaszok készítenek ebből az anyagból zakó alá mellényt, vagy olyan hosszúságú darabokat, amelyek a zakó hossza alá érnek. Nálunk azonban ez nem annyira jellemző.Egyúttal a sportzakók szezonja is jön: ez régen a farkasfogas vagy halszálkamintás, tweed gyapjúdarabokat jelentette, ma azonban egyre erősebb az az irányzat, amely többnyire egyszínű öltönyanyagot használ. Utóbbiak sokkal elegánsabbak a rusztikus angol szöveteknél.