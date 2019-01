Luxuskocsikkal bővült a jótékony taxis autóparkja - vannak, akik támadják Berinszkit

A limuzin mellett egy Hummer terepjáróval és egy Shelby sportkocsival is viheti mostantól a beteg gyerekeket – mondta lapunknak Berinszki Zoltán. A jótékony szegedi taxisként megismert férfi ingyen használhatja a kocsikat, azaz nem kell bérleti díjat fizetnie, ahogy a limuzin után.- A Használtautók Szegedtől Jakab Gusztávval sikerült megegyeznem a járművek használatáról. Gyakorlatilag akkor vihetem a kocsikat, amikor akarom, azaz amikor szükség van rájuk – árulta el Berinszki Zoltán.Azt is megtudtuk tőle, hogy csak a gyerekeken múlik, melyik autóval mennek. Márciusig még a három közül választhatnak, utána azonban csak a Hummer és a Shelby marad, mert – ahogy megírtuk – akkor lejár a limuzin bérleti szerződése, a tulajdonos pedig valószínűleg eladja majd a kocsit.Közben az is kiderült, hogy nem mindenki nézi jó szemmel Berinszki Zoltán tevékenységét.- Amikor először közöltem a Facebookon, hogy elfogyott a pénz a limuzin bérlésére , többen is megtámadtak. Még a régebbi barátaim között is akadt, aki azt mondta, hogy felesleges pénzkidobás amit csinálok. Egy beteg gyereknek többek szerint teljesen mindegy mivel viszik a kórházba, egy luxuskocsi biztosan nem javít a hangulatán – panaszkodott a taxis, aki azt is elárulta, hogy az alapítványáról is mondtak furcsákat. Volt, aki azt pedzegette, hogy szabálytalanul működik a szervezet.Berinszki Zoltán többek között ezek tisztázása miatt hívta meg vasárnap délutánra az akadékoskodókat az egyik szegedi étterembe, de senki sem ment el a találkozóra.Berinszki Zoltán szerint egyébként az alapítvánnyal minden rendben van, aki pedig be szeretne tekinteni az iratokba, azt az ügyvédjénél megteheti.