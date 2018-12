Magyarul még nem beszél a táncoló karácsonyfa

Mancs őrjárat kecsketejkrémmel

Csillog-villog és hangos: lehetetlen nem leragadni a Széchenyi téri karácsonyi vásár leghangosabban zenélő és színesen villogó játékait kínáló árusánál, főleg, ha gyerekkel érkezik az ember. Az eladó, Reményi Andrea készségesen segítségünkre sietett, és kellő alapossággal bemutatta a játékokat.Az egyszarvúnak világít a szárnya, és kapaszkodjanak meg, sétáltatni is lehet, mindezt ötezer forintért. Olcsóbb a táncoló karácsonyfa, amely a csúcsát illegeti jobbra és balra, de ez még mind semmi, mert énekli a Jingle bellst, és azt mondja, hogy Merry Christmas.A dal magyarul a Csengő szól, csengő szól, a másik kifejezés pedig boldog karácsonyt jelent. Magyarul egyelőre nem beszél a karácsonyfa.A két és fél éves Miklós Sárika nem győzte csodálni a sok színesen villogó játékot, úgy elbűvölték a Mancs őrjárat kutyái (darabja 2000 forint), hogy nyilatkozni sem tudott. A játékok mellett természetesen az elmaradhatatlan kecsketejkrém és szappan is kapható. Reményi Andrea hozzátette, a tavalyi körképünkben is szerepeltek lapunkban, a cikket lamináltatták és kitették otthon a falra.Más korosztályt céloz sapkáival és kesztyűivel a Balaton környékéről érkezett Maszlagi Dezsőné Márta, aki azt mondta, nála 1500 forint a legolcsóbb kesztyű és 9500 a nyúlszőrből készült kalap. – Szegedi vagyok, szeretek kijárni ide, főleg, ha havazik. Én fiatal asszony vagyok, adjon valami másikat.Ez jól megy a kabátomhoz, de sajnos kicsi. A másiknak meg a simlije legalább megtöri a holdvilág képemet – válogatott Mária, majd üres kézzel távozott. Márta 11 éve jár a szegedi karácsonyi vásárba, de azt mondta, ez az utolsó.– Soha többet nem jövök. Rettentő magas a bérleti díj, ha esik az eső, kétcentis ereszt se tehetek ki. Imádtam ide járni. Korábban csak kihalásos alapon kerülhettek ide az eladók. Ez elkeserítő. 150 ezret költök albérletre, 700 ezer forint a bérleti díj, plusz a villany, meg amit megeszünk. Tavaly a Dóm téren veszteségesen árultunk. Alig vannak árusok, nincsenek programok, amelyek idevonzanák az embereket – sorolta a keszthelyi vállalkozó. – Egyik nap, amikor esett az eső, elmentem szétnézni az Árkádba. Ugyanaz az áru, ami nálam 3900, ott 7900 volt – tette hozzá.A karácsonyi díszeket árusító bódéban a hógömböket vettük szemügyre, amelyeket 900 és 8000 forint között kínálnak. A nyolcezer forintos láttán kicsit felszaladt a szemöldökünk, de ismét az eladó sietett a segítségünkre: a drágább gömb, ha megrázzuk, zenél és világít is. Ugyanitt kis, manó formájú díszeket már 400 forintért vehetünk.Takács Sándor zákányszéki bőrdíszművesnél semmi sem zenél és csillog, de a mester, ha kell, helyben méretre vágja a kiválasztott övet, és üt bele néhány lyukat is. A hódmezővásárhelyi Mucsiné Kiss Ildikó fiával, Gáborral és unokáival pénztárcát vásárolt Gábornak karácsonyra. A családi vásárlás sikeres volt, mert Mucsiék azt mondták, negyedórája érkeztek, és már meg is van az egyik ajándék. A bőr pénztárcáért 3800-at kért a mester, ennyiért övet is kapunk.– Sok munka van benne, azért nem ingyen van – mondta a nevekkel díszített, 1300 forintos bögrék eladója, aki egy szelet süteményhez kísértetiesen hasonlító szappant is kínál 990 forintért. Azt mondta, meg lehet enni, csak sok kenyér kell hozzá.– Ez valami botrány, el kell mennem a vásár túlsó végébe, ha vécére akarok menni. Ennyi bérleti díjért igazán lehetne több vécé. Nincs hideg, ezért csak az aprócikket viszik – méltatlankodott a Szolnok megyéből érkezett Papp Szőrménél Papp Józsefné, aki évek óta visszatérő vásározó. Hogy a panaszok mellett a bőrökről és szőrmékről is szó essen, legolcsóbban kesztyűből vásárolhatunk be Pappéknál, az 1800 forint, de ennek tízszereséért egy egész irhakabátot tehetünk a fa alá.A Dóm téren arra voltunk kíváncsiak, ki az, aki a karácsonyi vásárban, télen vesz kerti bútort egy használt autó áráért.– Ha valaki ebben gondolkodik, mindegy, hogy március van vagy december. Ennek a vásárlásnak komoly elhatározásnak kell lennie – mondta a kerti bútorokat és kiülőket árusító békéscsabai Szombati Sándor, aki meg is mutatta az egyik kiállított darabot, amelyet most 648 ezer forint helyett 475 ezerért el lehet vinni a teljes berendezéssel együtt kiszállítással, összeszerelve.A korcsolyapálya körül számos kézműves portékája közül válogathatunk, de a leglátványosabb a Halimbáról érkezett kovácsmester, Oppenauer Péter, aki a szikrák mellett humorával is elkápráztatta a közönséget.– Hét faluban nincsen párom, mindjárt lesz meleg vas, akkor mutatom. De a vas pénzért melegszik, ingyen hűl, úgyhogy ne tartsatok fel közmondásokkal! – mondta a megtermett kovácsmester.