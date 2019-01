Majdnem egy hetes lesz idén a karácsony: 2019-ben három szombat munkanap lesz, három hétköznap pedig pihenőnap

Magyarországon a pénzügyminiszter hoz évente rendeletet arról, hogy az adott időszakban mikor lesznek a munkaszüneti napok, illetve hogy mikor kell a környékükön dolgozni valamelyik szombaton. Varga Mihály ezt tavaly is megtette, még augusztus végén jelent meg a határozat a Magyar Közlönyben. Ebből kiderül, hogy 2019-ben három szombat munkanap lesz, három hétköznap pedig pihenőnap. Így az év egy hosszú hétvégével indult, mert január 1-je keddre esett.



A következő hasonlóra március 15-ig kell várni, ami péntekre esik, amit a szombat és a vasárnap követ, tehát a tavasz elején három napot lehet majd egyhuzamban pihenni. Ráadásul április 19-én ismét egy négynapos hétvége kezdődik, ami nagypéntektől és húsvéthétfőig tart. Május elseje, a munka ünnepe viszont a hét közepére, szerdára esik, így körülötte nem lesz üresjárat.



Június 10-én a pünkösdhétfőnek köszönhetően ismét egy háromnapos hosszú hétvége jön.



Most először nyilvánították pihenőnappá a hétfőre eső augusztus 19-ét. Így az államalapítás ünnepén négynapos lesz a hétvége, de ezt a szombatot, azaz 17-ét augusztus 10-én le kell majd dolgozni.



Szintén csak egynapos pihenő lesz majd az 1956-os októberi forradalom emléknapján, ami szerdára esik majd. November elseje, mindenszentek napja viszont péntek, így ez is egy háromnapos hétvége lesz majd.



A legjobb viszont karácsonykor lesz. December 24-e ugyanis keddre esik, és ez most pihenőnap lesz, amit viszont december 7-én le kell majd dolgozni. Ugyanígy pihenőnap lesz a péntekre eső december 27-e, de azt is le kell dolgozni, méghozzá december 14-én. Így viszont valóban hat egybefüggő napot lehet otthon tölteni karácsonykor és környékén, december 24-től 29-ig.